Slušaj vest

"Bacili su me na ulicu i izudarali. Dobila sam potres mozga, a telo mi je puno podliva. Sve sam i ovoga puta prijavila policiji, no kada će meni neko zaista pomoći? Ti manijaci će me osakatiti", ispričala je za Jutarnji list prestravljena pevačica Silvija Mišanović, poznatija pod umetničkim imenom Super Silva, koja već godinama živi u strahu za svoj život.

Poslednja brutalna epizoda nasilja dogodila se prošle nedelje ispred zgrade u kojoj živi, a i ovoga ju je puta napao isti trojac kojeg je zbog premlaćivanja i silovanja policiji prijavljivala i ranije. I 25. maja opet je toliko gadno pretučena da je završila na hitnom prijemu KBC-a Zagreb.

– Sada zovem vas jer više ne znam koga. Ti muškarci su me napali i u januaru i u februaru, kada su mi, osim šakama, pretili i nožem. Ja se ne smem braniti jer sam na uslovnoj, nakon što sam jednom od njih u samoodbrani razbila prozor od auta. I za to sam odmah kažnjena, a šta je s njihovim kaznama? – pita se nekadašnja estradna zvezda, a danas bodibilderka i privatna trenerka.

Silvija Mišanović, poznata kao Super Silva, pretrpela je brutalno nasilje. I pored prijava policiji, strahuje za svoj život zbog napadača. Foto: Jutarnji List

„Što ih više prijavljujem, to su gori“

Otkrila je da je reč o trojici imućnih muškaraca, rodbinski povezanih, tačnije o ocu i dvojici sinova. Zbog njih je, kaže, još pre 15 godina prekinula karijeru, a pakao je započeo onoga dana kada je saznala da se žele dokopati njenog nekadašnjeg stana na atraktivnoj lokaciji u centru Zagreba kako bi na kraju došli u posed cele zgrade.

– Prodala sam taj stan za jako mali novac prvoj osobi koja me nazvala, znam da je na kraju završio u njihovim rukama, no teror nije stao. Što ih više prijavljujem, to su gori. Slali su svoje ljude da me zastrašuju, uperili pištolj u mene, slomili mi rebro. I uvek to mudro naprave na mestima gde nema kamera – govori Super Silva.

kurir / jutarnji list

Pogledajte dodatni snimak: