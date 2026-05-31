Slušaj vest

Pevačica Mina Kostić primljena u Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Nju je dovela policija, a kako saznaje Kurir, pokazala je agresivno ponašanje. Nakon pregleda, lekari su doneli odluku da je zadrže pod njihovim nadzorom i ona je smeštena na intenzivnu negu.

Mi smo pokušali da stupimo s njom u kontakt, ali je njen broj telefona bio nedostupan, a ovim povodom za sada se nije oglasio ni njen partner Mane Ćuruvija Kasper, koji živi u Americi i koji je pevačicin menadžer.

Inače, on je samo dan ranije komunicirao preko poslovnog Instagram naloga sa Mininim fanovima gde im se i požalio zbog raznih komentara.

1/8 Vidi galeriju Mina Kostić veridba u emisiji Foto: screenshot pink tv, Instagram

- Pojedini menadžeri govore po kuloarima da je Minino vreme prošlo i da sam ja smešna priča da budem neko ko će joj direktno dogovarati nastupe bez posrednika. Šta mislite, da li je Minino vreme prošlo kako oni tvrde ili je prošlo vreme njih i sličnih koji to kažu za Minu? Ko je u pravu? Oni ili ja? Budite iskreni - napisao je on, nakon čega su usledili odgovori u kojima ih fanovi podržavaju.

Mina Kostić Foto: Printscreen Instagram

Poručili su da Minino vreme nije prošlo i njemu poželeli uspešnu menadžerku karijeru.

Podsetimo, Mina i Kasper već izvesno vreme su u vezi, koju su započeli preko društvenih mreža na kojima su se i upoznali. Tek nekoliko meseci kasnije su se videli prvi put kada je on iz Amerike došao u Srbiju.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Instagram, Printscreen Instagram, Printscreen

Tada se nisu razdvajali, a svaki njihov korak bio je ispraćen. Nailazili su na mnoštvo negativnih komentara, mnogi su sumnjali u Kaspera smatrajući da samo želi da iskoristi pevačicu, s čime su oni uspeli da se izbore.

Kostićeva je poručila da bi se udala za njeg i rodila mu dete, a veridba se dogodila u emisiji "Amidži šou" kada je Kasper kleknuo u studiju i zaprosio Minu.