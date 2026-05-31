Mina Kostić hospitalizovana je danas nakon što je dovedena u pratnji policije u psihijatrijsku ustanovu. Ona je zadržana na daljem ispitivanju, a izvor za Kurir sada otkriva nove detalje.

Kako saznajemo, pevačica je juče otišla u Urgentni centar da potraži lekarsku pomoć, a nakon što je više puta prozivana ispostavilo se da je samovoljno napustila zdravstvenu ustanovu.

Inače, Mina ima hroničnih problema sa zdravljem, te su u skladu s tim lekari već tokom prošle godine predlagali njenu hospitalizaciju, ali je ona to tada odbila.

Mina zadržana nakon agresivnog ponašanja

Podsetimo, prema informacijama do kojih smo došli, Mina je hospitalizovana nakon incidenta koji je, kako tvrde naši izvori, povezan sa agresivnim ponašanjem.

Zbog njenog trenutnog stanja lekari su doneli odluku da bude smeštena na odeljenje intenzivne nege, gde se nalazi pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja.

Izvori navode da je pevačica po prijemu prošla neophodne preglede, nakon čega je procenjeno da joj je potrebna kontinuirana opservacija i stručna pomoć.

Za sada nije poznato koliko će se dugo zadržati na lečenju, a nadležni lekari nisu želeli da komentarišu slučaj zbog zaštite privatnosti pacijenta.

