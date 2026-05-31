Slušaj vest

Pevač i kompozitor Željko Joksimović uoči koncerta u Sarajevu govorio je o svojoj dugogodišnjoj karijeri, pesmama koje odolevaju vremenu i emocijama koje ga i danas povezuju sa publikom.

Željko najvećim uspehom smatra upravo trajanje i istrajnost da stvara muziku u čiji kvalitet veruje, uprkos velikim promenama koje su se dogodile na muzičkoj sceni tokom poslednjih decenija.

- Mislim da je, s ove distance, najveći uspeh trajanje i istrajnost da pišem i stvaram muziku u čiji kvalitet verujem. Svet danas i svet od pre 30 godina, kada sam počinjao, nisu isti ni u jednom smislu, pa ni kada govorimo o doživljaju, slušanju i trajanju pesama. To što danas i mladi slušaju i vole pesme koje sam napisao pre 20 i više godina smatram velikim uspehom - rekao je Joksimović koji je sarađivao sa ovogodišnjom pobednicom "Evrovizije".

1/11 Vidi galeriju ŽELJKO JOKSIMOVIĆ RAZVALIO NA FESTIVALU ULAZ: Prvo raznežio publiku, onda podigao sve na noge, a evo ko je došao sa njim! (KURIR TV) Foto: Damir Dervišagić

Šta smatra uspehom?

Muzičar je naglasio da poseban značaj pridaje činjenici da i dalje stvara autorsku muziku u vremenu kada tehnologija sve više menja kreativne procese.

- Uspeh je i to što danas mogu da sednem za klavir i komponujem, u vremenu kada mašina može mnogo toga da uradi umesto čoveka. Takođe, uspeh je i moj bend, ljudi koji sa mnom rade decenijama, jer nije lako ni pronaći saradnike ni trajati zajedno. Mi smo u tome uspeli - poručio je pevač.

Ipak, najemotivniji deo njegovog obraćanja odnosio se na susret sa obožavateljkom koja mu je otkrila koliko su njegove pesme obeležile njen život.

- Nedavno mi je prišla jedna mlada žena i rekla: "Ja sam se uz vaše pesme zaljubila, udala, razvela i evo sada se ponovo zaljubljujem. Vi ste bili uz mene u svakoj emociji". To me je duboko ganulo, jer kada se neko na tom nivou poveže s onim što izađe iz vaše duše, onda je to večnost - iskreno je priznao Joksimović.

Njegove reči izazvale su brojne reakcije među fanovima, koji se slažu da su upravo emocija i iskrenost razlog zbog kojeg njegove pesme godinama ostaju među najslušanijima.

kurir / informerm

Pogledajte dodatni snimak: