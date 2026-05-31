Pevačica Goga Sekulić je, kako smo već pisali, imala manju nezgodu pred nastup koji je trebalo da se održi u Sarajevu.

Kako je naš izvor rekao, ona je nezgodno stala i izvrnula nogu, usled čega je zadobila uganuće.

Foto: Privatna arhiva

Kako kaže naš izvor, Goga je odmah potražila lekarsku pomoć, a nakon pregleda doktori su joj privremeno stavili gips kako bi povređeni zglob bio stabilizovan i kako ne bi došlo do dodatnih komplikacija.

Goga na štakama

Sada, ekipa Kurira srela je pevačicu na aerodromu "Nikola Tesla", gde smo imali prilike da video materijalem potvrdimo ove informacije. Goga je sletela u Beograd iz Bosne. Društvo joj je pravio njen kolega Nikola Rokvić koji je pokazao koliki je džentlmen, pridrižavajući joj torbu, dok se Goga kretala na štakama, sa gipsom na nozi.

Ona je za Kurir objasnila šta se tačno dogodilo.

- Iskrenula sam nogu na stepenicama pred nastup. Sutra ću znati kod naših lekara - objasnila je pevačica.

Kratko je istakla da će se tek sutra precizno znati šta joj se dogodilo.

- Skliznula mi je noga iz štikle i osetila sam bol, oni kažu uganuće, a videćemo sutra da li je naprslo - objasnila je Sekulićka.

Nakon što je izašla sa aerodroma, Rokvić ju je ispratio do klupe gde je sela da odmori.

- Što je najgore, morala sam da se vratim da radim - objanjava.

"Onaj gore me je spasao"

- Koliko jurim, možda me je onaj gore i spasao da se odmorim, previše obaveza i stresa - rekla je.

Ona je našoj ekipi rekla da je pre izalska pesme "Ljubavnica" takođe nosila gips.

- Hajde da okrenemo na šalo, slomi nogu pa izdaj hit. Ja sam pozitivna, ne krijem ništa, sutra ćemo znati šta se tačno desilo. Prvo sam javila tati. Umesto da mi bude podrška, iskritikovao me je. Drugovi me zezaju da sam nekog prebila. Ja sam okružena pozitivnim ljudima i šalim se na svoj način. Dobro je da sam snimila i pesmu i spot, taman da se oporavim dok to izađe - rekla je.

Goga je istakla da nema problem da, inače, peva na nastupima kada ima neki problem, poput ovog sada.

- Ja ako se osećam okej, dođem na nastup sa gipsom. Ovaj naredni vikend moram da otkažem. Sve zavisi od doktora, ali sinoć sam nastupala sa gipsom, sedela sam na stolici. Nije stvar novca, ponudila sam da vratim pare - objašnjava.

- U životu su mi se desile tužne stvari, izgubila sam majku, ne želim da pričam više o tužnim stvarima. Hvala Bogu da sam ostala živa i zdrava - iskrena je pevačica.

Očekuje se brz oporavak

Srećom, povreda nije ozbiljnije prirode i očekuje se da će oporavak proteći bez problema.

Prema našim saznanjima, Goga se već oseća bolje i pridržava se svih saveta lekara kako bi se što pre vratila svakodnevnim obavezama i publici koja je željno očekuje na nastupima, rekao je izvor.

Udario je automobil na pešačkom

Podsetimo, Goga je u septembru 2024. godine doživela nezgodu kada ju je udario automobil na pešačkom prelazu na Zvezdari.

Na pevačicu je kolima marke "folksvagen kedi" naleteo M. D. (41), a Sekulićeva je kolima Hitne pomoći prevezena u Urgentni centar.

- Sve je bilo mirno i samo sam u jednom momentu čula “bum”. Nisam odmah shvatila o čemu se radi, a onda sam videla da je oborena neka žena na pešačkom. Jaukala je, a čovek koji je vozio se baš potresao. Ubrzo je došla i Hitna pomoć, odveli su je, bila je svesna. Tek sam posle shvatila da je reč o Gogi. Jadna žena, ovo više nije normalno kako se vozi. Došla je i policija, odradili su uviđaj i otišli. Baš sam pod stresom - rekla je tada za Kuri žena, koja je svedočila saobraćajnoj nezgodi.

