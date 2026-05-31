Slušaj vest

Ekipa Kurira je na aerodromu "Nikola Tesla" imala prililku da se sretne regionalnu balkansku zvezdu, Draganu Mirković. Dok je izlazila iz automobila, pevačica je uočila Gogu Sekulić na štakama i prišla joj da vidi šta se dogodilo.

- Gogo, šta je to?! Čekaj, nemoj da šetaš - zabrinuto je pitala Dragana videvši Gogu sa gipsom na aerdromu. Potom, ona je krenula ka Gogi kako bi joj uputila reči podrške. Iskreno se brinula za koleginicu. Naš reporter je usnimio ove trenutke koji su dokaz da na estradi postoje dobri odnosi i iskrena briga.

1/12 Vidi galeriju Goga Sekulić i Dragana Mirković na aerodromu Foto: Petar Aleksić

- Izvrnula sam nogu na stepenicama. Tata me čeka sad, gde ćeš ti? - objašnjava Goga.

- Idem kući - veselo i oduševljeno rekla je Dragana.

Njih dve su se prijateljski zagrlile, a usput i dogovorile o gostovanjima.

- Kada se oporavim, hoću da ti dođem na nastup - priznala je Sekulićka.

Dragana je potom žurila na avion, a koleginici je poručila da joj obavezno javi šta su joj rekli lekari.

03:12 Dragana Mirković i Goga Sekulić Izvor: Kurir

Goga je istakla da su odnosi između nje i Dragane odlični.

- Ja sam preko 26 godina na javnoj sceni i sa kolegama sam u dobrim odnosima. Poštujemo se svi, Dragani sam više puta bila gošća na koncertu. Nikola mi je drug i super sam sa njegvom porodicom, momak je prva liga. Baš se zabrinuo kad me je video i ponudio se da mi pomogne sa torbama da izađem - kaže Goga.

Nakon toga, njen brižni otac je došao po nju, pozdravio novinarske ekipe i pomogao joj da uđe u auto.

- Čim uđem u auto, kritikovaće me, ali vidimo se uskoro sa novom pesmom - rekla je Goga na kraju.

"Onaj gore me je spasao"

Podsetimo, Goga je već objasnila šta se tačno dogodilo.

- Koliko jurim, možda me je onaj gore i spasao da se odmorim, previše obaveza i stresa - rekla je.

1/14 Vidi galeriju Goga Sekulić na štakama Foto: Petar Aleksić

Ona je našoj ekipi rekla da je pre izalska pesme "Ljubavnica" takođe nosila gips.

- Hajde da okrenemo na šalo, slomi nogu pa izdaj hit. Ja sam pozitivna, ne krijem ništa, sutra ćemo znati šta se tačno desilo. Prvo sam javila tati. Umesto da mi bude podrška, iskritikovao me je. Drugovi me zezaju da sam nekog prebila. Ja sam okružena pozitivnim ljudima i šalim se na svoj način. Dobro je da sam snimila i pesmu i spot, taman da se oporavim dok to izađe - rekla je.

Pogledajte BONUS video: