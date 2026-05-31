Kako smo prvi objavili, naša pevačica Mina Kostić je danas hospitalizovana u psihijatrijskoh ustanovi "Laza Lazarević".

Ona je u bolnicu dovedena u pranji policije, a potom je i zadržana.

"Ne sećam se kada smo se čule i videle posledji put"

Ova vest je zabrinula i iznenadila domaću javnost, a sada se oglasila i sestra pevačice.

- Ne znam ništa, nemam nikakvu informaciju o tome. Ja sam bolesna, prehlađena sam, kod familije od muža sam. Ne sećam se kada smo se čule i videle posledji put. Ne stižem, radim u vrtiću - rekla je Biza kratko za "Blic".

Ispoljava agresivno ponašanje

Podsetimo, Kostićka je sve vreme je ispoljavala znakove agresivnog ponašanja. Ona je juče otišla u Urgentni centar da potraži lekarsku pomoć, a nakon što je više puta prozivana ispostavilo se da je samovoljno napustila zdravstvenu ustanovu.

Inače, Mina ima hroničnih problema sa zdravljem, te su u skladu s tim lekari već tokom prošle godine predlagali njenu hospitalizaciju, ali je ona to tada odbila.

Zbog njenog trenutnog stanja lekari su doneli odluku da bude smeštena na odeljenje intenzivne nege, gde se nalazi pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja.

Izvori navode da je pevačica po prijemu prošla neophodne preglede, nakon čega je procenjeno da joj je potrebna kontinuirana opservacija i stručna pomoć.

Za sada nije poznato koliko će se dugo zadržati na lečenju, a nadležni lekari nisu želeli da komentarišu slučaj zbog zaštite privatnosti pacijenta.

