Marija Kulić izgleda ima sumnje vezane za Miljanu, koja je već imala problem sa narkoticima, te je odlučila da rijaliti zvezdu podvrgne testiranju na iste!

Traži test na kokain

Kako saznajemo od dobro obaveštenog izvora, Marija je kontaktirala jednu privatnu kliniku kako bi se raspitala o testiranju na kokain za svoju ćerku Miljanu.

Marija je od zaposlenih na klinici zahtevala isključivo test koji sa sigurnošću može da pokaže da li je Miljana konzumirala kokain u proteklih 30 dana. Međutim, situacija je potpuno eskalirala kada je Miljana shvatila šta njena majka smera!

Miljana se umešala, otela slušalicu

U jednom trenutku, Miksi je bukvalno upala u razgovor, otela slušalicu i nastao je opšti rusvaj! Majke i ćerka su započele žestoku raspravu pred zaposlenima na klinici, svađajući se oko toga koja od njih dve bolje ume da objasni koja im je usluga zapravo potrebna.

- Bila je to neviđena scena, radnice na klinici su ostale u šoku. Marija viče jedno, Miljana upada u reč, prekidaju se međusobno i ubeđuju koja je pametnija i koja bolje objašnjava situaciju - otkriva naš dobro obavešten izvor.

Ipak, misija Marije Kulić ostala je neispunjena.

Iz klinike su im objasnili da u ponudi imaju samo testove koji mogu da detektuju prisustvo supstanci u periodu od 3 do 10 dana. S obzirom na to da to nije zadovoljavalo Marijine stroge kriterijume od mesec dana retroaktivno, Kulićke su besno odbile ovu ponudu i prekinule razgovor.

"Najveća greška u životu je što sam uzimala narkotike"

Podsetimo, još pre nekoliko godina, Miljana je, tokom njenog učešća u rijalitiju, pred milionima priznala da je uzimala nedozvoljene supstance.

- Najveća greška u životu je to što sam sekirala roditelja, i što sam dva puta uzela nedozvoljenu supstancu. Ja ću biti dobro, neću da idem više u pidžamama. Umesto da sprdam budale, ja pravim budalu od sebe - pričala je kroz plač Miljana, pa nastavila.

- A najveća sreća mi je bila moj Željko, i za njega ću da živim i borim - rekla je Miljana tada.

