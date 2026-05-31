Javnost bruji o slučaju Mine Kostić koja je hospitalizovana u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević" gde je dovedena u pratnji policije, a sada se, na tu temu, oglasio Borko Radivojević.

On je izneo mračne tajne estrade, otvorio dušu, ali se osvrnuo i na Mininu situaciju.

Radivojević priznaje da je šokiran vešću o njoj, ali je uputio reči podrške.

- Ja sam video vest, ne znam detalje. Ne znam šta da kažem. Minu znam kao vrlo dobru i korektnu koleginicu, dobrog pevača, izuzetnog čoveka. Svakom dođe u nekom trenutku neka žuta minuta, ko zna o čemu razmišlja i onda preraste u nešto tako. Ali svakako joj želim brz povratak kući - rekao je harmonikaš u razgovoru za Telegraf.

"Može da ima ozbiljne posledice"

Time vođen, on se osvrnuo na velike pritiske koje muzičari moraju da podnesu, pa je objasnio kako njihov svet funkioniše, ali i da takav život utiče na ljude.

- Sigurno utiče. Svako ko se bavi ovim poslom bi trebalo od samog starta da se priprema i radi na tome da dođe kraj popularnosti zarada. Da se ne lažemo, mi ozbiljno zarađujemo, ali je jako kratak rok trajanja. I ko se za to ne pripremi, može da ima ozbiljne posledice - iskren je Borko.

U tom razgovoru, upozorio je na sve zamke koje moderno doba nosi sa sobom, istakavši da je pad sa vrha najbolniji za one koji na njega nisu spremni.

- Ima mnogo više medija, sad svako na neki način ima svoj medij kroz društvene mreže da skrene pažnju na sebe i jako brzo postane popularan. I jako brzo može da se izgubi ako nije spreman na taj gubitak, može da dođe do ozbiljnih problema. Ne mislim kad ovo kažem ni na Minu ni na Slobu Vasića, ali kažem, može da dođe do problema raznoraznih - objašnjava.

O porocima: Živimo u vremenu prepunom droge i alkohola

On je u razgovoru za pomenuti medij objasnio kako uspeva da odoli porocima.

- Ne znam... I sam imam troje dece i unuče i uvek smo se porodično trudili da deca imaju neka interesovanja, da ne budu zapostavljeni da se ne bi okretali nekim takvim stvarima. Svi znamo da to nije dobro, ali smo svedoci toga da živimo u vremenu prepunom droge i alkohola. Ja recimo konzumiram cigaerete, ne mogu da ih ostavim. Ima mnogo gorih poroka. Ljudi treba da se klone narkotika, kocke, može da se živi jako lepo bez toga - zaključio je harmonikaš.

