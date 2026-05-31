Slušaj vest

Naša velika folk zvezda Zorica Brunclik se nakon pauze vratila muzičkoj sceni, pa je za prvi nastup odabrala mesto Giroda u Rumuniji.

Ona je na događaj stigla crnim kombijem u velikom stilu i privukla pažnju svih prisutnih.

Pevačica je bila vidno raspoložena i nasmejana, pa je izašla pred mnogobrojnu publiku i nizala svoje velike hitove.

Kemiš velika podrška

Tokom njene karijere koja traje decenijama, njen najveći oslonac i podrška joj je suprug Miroljub Aranđelović Kemiš, a tako je bilo i večeras.

1/10 Vidi galeriju Zorica Brunclik i Kemiš na snimanju Pinkovih zvezda Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ni ovog puta, par se nije odvajao, a sve vreme su se čvrsto držali za ruku. U drugoj ruci, nosila je osveženje, flašicu vode. Sa njima je bila i ćerka Zlata sa suprugom Milošem, koja je došla da podrži svoju mamu u novim poduhvatima.

Naime, u jednom momentu ona je najavila svog zeta Miloša Vujanovića, koji je izašao na binu i sa njom otpevao duet, piše Telegraf.

"Na vreme sam takvog birala"

Nedavno su se Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš zajedno pojavili na snimanju "Pinkovih zvezda", a ono što je on tada uradio, oduševilo je sve prisutne.

Naime, kada su stigli, Zorica je blistala, a na sebi je nosila šarenu bluzu koja se uklapala uz njenu veselu energiju.Ona nije krila ponos zbog suprugovog poteza.

Kada su pristigli, Kemiš, pravi gospodin, otvorio je supruzi vrata od vozila kojim su došli. Zorica na to nije ostala ravnodušna.

1/6 Vidi galeriju Zorica Brunclik Foto: Petar Aleksić, Kurir

- Ja sam na vreme birala džentlmena - bile su Zoričine reči o ovom gestu.

"Zajedno smo pobedili"

Nakon povratka na javnu scenu, Zorica je govorila o periodu koji je ostavila iza sebe.

Muzička zvezda priznala je da je podrška stizala sa svih strana, a jedna od njih jhe bila najznačajnija.

- Nema ko od kolega, prijatelja nije pisao, i hvala im na tome, bilo je to da sam pobegla grobaru sa lopate, i hvala Bogu na tome. Moj Miroljub je svaki dan bio sa mnom i u bolnici, on je plakao sa mnom, bio uz mene, muške suze su najteže, ali zajedno smo pobedili - rekla je Zorica.

BONUS video: