Starleta Aleksandra Subotić je prethodne večeri podelila objavu koja je mnoge zaintrigirala, pa je većina pomislila da je danas taj dan kada ćemo je ugledati na vratima Bele kuće u Šimanovcima.

Međutim, izgleda da se najava nije odnosila na to.

Iako je i sama na svom Instagram storiju napisala "Sutra je taj dan! Napokon stižem tamo gde su me toliko dugo iščekivali", to mesto se nije odnosilo na Elitu.

Ovako je izgledala kad je bila u rijalitiju:

Ekipa Blica srela je starletu na aerodromu "Nikola Tesla" u pratnji svog supruga, za kog kaže da ne voli medijsku pažnju. Tom prilikom, oni su otkrili koje je to mesto gde Subotićku "toliko dugo iščekuju", kako je navela.

Prvi put zajedno u javnosti

- Ovo je stvarno bilo slučajno i prvi put da smo zajedno ovako u javnosti. Svakako mi je jako drago, a Petar ne voli medijsku pažnju pa se po malo i mrštio - priča Aleksandra novinarskim ekipama.

- Srećni smo i zadovoljni i jedva čekamo da stignemo u Francusku i idemo da obiđemo Kan, Monte Karlo i Sen Trope, a idemo bez dece da se odmorimo i ja ovo zovem "mladenci" - rekla je Aleksandra za gorepomenuti medij, a potom je istakla da je za ova putovanja posebno spremna.

Ovo je ona sa svojim izabranikom:

- Neka se spreme, sve će goriti. U ovom zadnjem periodu se svašta dešavalo i zbog priča u "Eliti" sam imala malo stresa i sada idem da se odmorim - otkrila je.

"Ne sećam se da sam ikada bila ovako vatrena"

- Kupaći su spremni, linija mi je nikad bolja i ne sećam se da sam ikada bila ovako vatrena. Treniram i idem u teretanu svaki dan, tako da ću ovo leto da haram kako u Crnoj Gori, tako i svedskim destinacijama - priča Aleksandra, a zatim je i objasnila kako izabranik Peca reaguje na njene provokativne fotografije.

- Koji muškarac to voli? Sa druge strane, ali na to gledam kao posao i svestan je mog posla, a ja u tome stvarno uživam - priznala je ona.

Evo da li će ući u Elitu

Aleksandra je bila u pregovorima da uđe u rijaliti, čak se i pisalo o njenom budućem honoraru od navodnih 30.000 evra. Ona je sada objasnila kako stoje stvari.

- Dvoumila sam se da li da uđem ili ne, a presudilo je da ne uđem, jer imam dvoje dece, a većina njih nema nikoga napolju. Meni ćerkica ima samo dvanaest godina u pubertetu je, a sin ima pet godina i definitivno mislim da je sada pravo vreme da budem uz decu i supruga - iskrena je bila Aleksandra.

