Naš pevač Jašar Ahmedovski je sa svojom suprugom Snežanom još od 1982. godine, a godinama unazad borili su se za potomstvo.

Snežana je pevaču najveća podrška, a njihova ljubav se smatra iskrenom i jakom. Međutim, njihov životni put obeležila je borba za potomstvo duga 20 godina.

Sudbinski susret

Njih dvoje upoznali su se sasvim slučajno tokom jedne Jašarove turneje sa našom pevačicom Lepom Lukić.

- Snežanu sam upoznao potpuno spontano. Tokom jedne turneje s Lepom Lukić, svratila je sa drugaricom, i tako smo se upoznali - priznao je.

- Moja najveća ljubav i oslonac u životu je moja supruga Snežana. Zajedno smo od 1982. godine, a u braku smo već 20 godina. Venčanje smo odlučili da obavimo zbog medijskih spekulacija i stalnog pominjanja "nevenčane supruge". Iako smatram da papir nije presudan kada postoji ljubav, iskoristili smo slobodno vreme da ozvaničimo naš odnos. Umesto velike svadbe, organizovali smo samo ručak, jer sam, nakon što sam otpevao na toliko svadbi, želeo nešto jednostavno i intimno - rekao je jednom prilikom.

"Iskoristio sam priliku"

On se tokom nekog intervjua prisetio njihovih početaka.

- Iako nisam stidljiv, nikada nisam prilazio devojkama niti im slao piće, ali njoj sam prišao i predložio da se vidimo ako ima vremena. Snežana je tada dolazila iz Valjeva u Beograd, gde je pohađala srednju školu, a ja sam iskoristio priliku da se našalim kako mi treba neko da mi pokaže grad - priseća se Jašar.

"Pokušavali smo mnogo puta"

- Što se dece tiče, pokušavali smo mnogo puta, išli svuda, ali, nažalost, nije išlo. To nam je velika neispunjena želja. Razmišljali smo i o usvajanju, ali papirologija je ovde veoma komplikovana - rekao pevač nekom prilikom, piše Blic.

On je tada istakao da nikad nije odustao od te ideje.

- Ipak, nisam odustao od te ideje i nadam se da ću jednog dana uspeti da usvojim dete i odgajam ga s ljubavlju. Deca su mi oduvek bila bliska, posebno deca moje braće i prijatelja, kojima sam izuzetno privržen.

