Pevačica Aleksandra Prijović je poznata, osim po velikim hitovima, tako i po stilizovanim komadima garderobe. Međutim, vrednost njenih odevnih kombinacija iznosi više miliona.

Aleksandra Prijović na koncertu Emine Jahović

Ono što bira da obuče za scenski nastup košta i više od nekoliko stotina hiljada dinara.

Prija je ponovo iznenadila sve prisutne na svom poslednjem nastupu, kada se pojavila u haljini crvene boje sa upečatljivim mašnama. Ovu haljinu potpisuje jedan prestižan svetski modni brend.

Za ovu elegantnu i prilično smelu kreaciju, Aleksandra je izdvojila 4.300 evra, što je u dinarskoj protivvrednosti vrtoglavih 505.000 dinara.

Aleksandra Prijović

Samo dve nedelje pre ovog pojavljivanja, ona je na koncertu u Linzu obukla komad koji je raspametio modne kritičare, ali i njene fanove na društvenim mrežama.

Ona se tada odlučila za elegantnu crnu kombinaciju, a cena sakoa bila je 6.500 evra, što bi u dinarima iznosilo okvirno 763.000 dinara. Cipele koje je odabrala za ovu prililku drže vrednot od 1.200 evra, odnosno 141.000 dinara.

Ovakvi odabiri naše pevačice mnoge su ostavili bez daha, a sve govori u prilog tome da Prija ništa ne prepušta slučaju i da ne šteti da građenju svog imidža i karijere, pa tako ulaže jedno pravo bogatstvo u svoj rad i stil.

Postavlja trendove

Podsetimo, Aleksandra je prošle godine, tokom trudnoće, na društvenim mrežama podelila sliku u haljini zbog koje su se trudnice raspametile.

Muzička zvezda oduševila je sve stajlingom, koji je činila mini, cvetna haljina poznate modne kuće. Haljina inače košta 2990 dolara, a pevačici je u trudničkim danima stajala kao salivena. Mnoge poznate ličnosti komentarisale su ovu njenu objavu.

Aleksandra Prijović u cvetnoj haljini, drži trudnički stomak i pozira u parku
Foto: Printsceen/Instagram

Pa joj je tako Nataša Bekvalac ostavila srca u komentarima, a na isti način su reagovale i Jelisaveta Orašanin, Goga Sekulić, Milica Todorović i drugi.

