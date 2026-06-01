Pevačica Mina Kostić primljena je u nedelju u psihijatrijsku bolnicu "Laza Lazarević". Pevačica je došla u pratnji policije i sve vreme je ispoljavala znakove agresivnog ponašanja. Mina je, kako smo saznali, smeštena na odeljenje intenzivne nege, gde se nalazi pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja.

Kako smo saznali, Mina je u subotu potraži lekarsku pomoć, a nakon što je više puta prozivana ispostavilo se da je samovoljno napustila zdravstvenu ustanovu.

Inače, Mina ima hroničnih problema sa zdravljem, te su u skladu s tim lekari već tokom prošle godine predlagali njenu hospitalizaciju, ali je ona to tada odbila.

Ošišala se

Dok javnost i dalje bruji o ovom specifičnom slučaju, priča se i o Mininom izgledu u poslednje vreme.

Mina se, naime, nedavno odlučila na drastičnu promenu izgleda, pa se ošišala na "mušku" frizuru i tako podosta skratila svoju prepoznatljivu, dugu kosu.

Oglasila se Minina sestra

Inače, Minina sestra oglasila i otkrila da nije imala pojma šta se sa Minom dešava.

- Ne znam ništa, nemam nikakvu informaciju o tome. Ja sam bolesna, prehlađena sam, kod familije od muža sam. Ne sećam se kada smo se čule i videle posledji put. Ne stižem, radim u vrtiću - rekla je Biza kratko za "Blic".

Borko Radivojević o Mini

Poznati muzičar Borko Radivojević je priznao da je šokiran vestima o Mini, ali joj je uputio reči podrške i razumevanja.

- Ja sam video vest, ne znam detalje. Ne znam šta da kažem. Minu znam kao vrlo dobru i korektnu koleginicu, dobrog pevača, izuzetnog čoveka. Svakom dođe u nekom trenutku neka žuta minuta, ko zna o čemu razmišlja i onda preraste u nešto tako. Ali svakako joj želim brz povratak kući - rekao je on za "Telegraf".