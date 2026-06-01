Pevačica Rada Manojlović privukla je pažnju javnosti svojim priznanjem da je odrasla skromno, a da u neki situacijama nije imala osnovne uslove za život poput kupatila.

Jednom prilikom je okrila da je odrasla u trošnoj kući svoga dede, te i da se snalazila još kao mala da bi sebi obezbedila lagodniji život.

Pevačica se nikada nije libila da priča o ovoj temi, niti je bilo šta sakrivala iako su mnogi na ove njene reči ostali šokirani te su joj zamerili što je previše iskrena.

- Nismo imali kupatilo, grejali smo vodu da se kupamo. Snađeš se. Imaš šporet, greješ vodu i to je to - ispričala je.

Ulagala u novu kuću

Rada je veoma mlada ostala bez majke, a nakon njene smrti živela je sa sestrom i ocem, a prvi zarađeni novac od nastupa uglavnom je ulagala u novu kuću kako bi im obezbedila komforan život.

Kako se pisalo, pevačica je u novu nekretninu uložila čak 100.000 evra.

- Ovde je bila štala i onda je sve trebalo srušiti i kopati za temelj, kada se krene od toga, stvarno dugo traje. Rupa bez dna. Sad krećemo polako nameštaj da unosimo, za sada smo opremili samo jedno sobu i jedno kupatilo, dosta je. Od nečega mora da se počne, sad treba kuhinja i svašta nešto - pričala je Rada dok su gradili kuću na imanju.

U dvorištu su gajili razne životinje, a kako je jednom prilikom rekla pevačica, ona i sestra Maja se nikad nisu bavile time jer je njihov zadatak bio da sređuju kuću.Traktori, kombi i razni krš mogao je da se vidi u dvorištu u kom je pevačica odrasla.

Kupila stan u Beogradu

Inače, nedavno je potvrdila da se konačno skućila. Pevačica je pazarila stan u novoj zgradi na Voždovcu čija je izgradnja završena pre pet godina.

Stan ima 70 kvadrata, dnevnu i dve spavaće sobe, a kvadrat je koštao 3.500 evra. U okolini zgrade nalaze se brojne prodavnice, pa pevačica u blizini ima sve što joj je potrebno.

