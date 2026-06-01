Pevačica Rada Manojlović privukla je pažnju javnosti svojim priznanjem da je odrasla skromno, a da u neki situacijama nije imala osnovne uslove za život poput kupatila. 

Jednom prilikom je okrila da je odrasla u trošnoj kući svoga dede, te i da se snalazila još kao mala da bi sebi obezbedila lagodniji život.

Rada Manojlović je u rodnom selu napravila kuću Foto: Kurir

Pevačica se nikada nije libila da priča o ovoj temi, niti je bilo šta sakrivala iako su mnogi na ove njene reči ostali šokirani te su joj zamerili što je previše iskrena.

- Nismo imali kupatilo, grejali smo vodu da se kupamo. Snađeš se. Imaš šporet, greješ vodu i to je to - ispričala je.

Ulagala u novu kuću

Rada je veoma mlada ostala bez majke, a nakon njene smrti živela je sa sestrom i ocem, a prvi zarađeni novac od nastupa uglavnom je ulagala u novu kuću kako bi im obezbedila komforan život.

Kako se pisalo, pevačica je u novu nekretninu uložila čak 100.000 evra.

- Ovde je bila štala i onda je sve trebalo srušiti i kopati za temelj, kada se krene od toga, stvarno dugo traje. Rupa bez dna. Sad krećemo polako nameštaj da unosimo, za sada smo opremili samo jedno sobu i jedno kupatilo, dosta je. Od nečega mora da se počne, sad treba kuhinja i svašta nešto - pričala je Rada dok su gradili kuću na imanju.

U dvorištu su gajili razne životinje, a kako je jednom prilikom rekla pevačica, ona i sestra Maja se nikad nisu bavile time jer je njihov zadatak bio da sređuju kuću.Traktori, kombi i razni krš mogao je da se vidi u dvorištu u kom je pevačica odrasla.

Kupila stan u Beogradu

Inače, nedavno je potvrdila da se konačno skućila. Pevačica je pazarila stan u novoj zgradi na Voždovcu čija je izgradnja završena pre pet godina.

Stan ima 70 kvadrata, dnevnu i dve spavaće sobe, a kvadrat je koštao 3.500 evra. U okolini zgrade nalaze se brojne prodavnice, pa pevačica u blizini ima sve što joj je potrebno.

- Neka bude da sam se skućila (smeh). Sad ide sledeće, kad je useljenje, kad stavljamo rogove. Ne bih pričala previše na tu temu, danas nije dobro ni da imaš ni da nemaš. Negde sam u nekoj zlatnoj sredini, bitno je da sam pokrila ono što je trebalo davno da završim. Tu ću da se zaustavim, da se ne hvalim dalje – rekla je Rada za "Grand".

