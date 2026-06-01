Pevačica Mina Kostić primljena je u nedelju u psihijatrijsku bolnicu "Laza Lazarević". Pevačica je dovezena u pratnji policije i sve vreme je ispoljavala znakove agresivnog ponašanja. Mina je, kako smo saznali, smeštena na odeljenje intenzivne nege, gde se nalazi pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja.

Odrasla u siromaštvu

Podsetimo, pevačica je odrasla je u naselju Ledine u Beogradu, a kako kažu komšije, ona je porodičnu kuću izdala Kinezima.

Domaći mediji posetili su ovaj kraj i tada su saznali zanimljive informacije o pevačici. Osim, što kuću izdaje, ona često dolazi u pomenuti kraj pa je nedavno bio i njen partner Kasper sa njom.

- Nisu oni kod kuće, tu vam sada žive Kinezi. Rade po ceo dan - ispričala je nedavno komšinica.

Jedan detalj posebno je privukao pažnju, a to je WC šolja ispred ulaznih vrata. Da neko živi tu, medijske ekipe su se uverile samim pogledom na dvorište. Kako prenose, u dvorištu se vide iscepana drva koja se koriste za ogrev.

Komšije su imale lepe reči za poznatu komšinicu.

- Oslobodila se siromaštva svojom zaslugom i neka joj je srećno. Dolazi često jer joj u kući pored živi sestra, tu u blizini su i braća. Na svim njihovim slavljima je, dolazi i ovako. Bila je sa Kasperom kod sestre u gostima. I Kasperova sestra je dolazila tu, videli smo, kaže komšinica.

Pevačica je i ranije imala teške borbe iza zatvorenih vrata, pa je u više navrata govorila o tome da godinama živi sa ozbiljnom dijagnozom ulceroznog kolitisa, dok je pre smeštanja u bolnicu javnosti priznala i da joj je bivši partner uzeo stan.

Oglasila se Minina sestra

Inače, Minina sestra oglasila i otkrila da nije imala pojma šta se sa Minom dešava.

- Ne znam ništa, nemam nikakvu informaciju o tome. Ja sam bolesna, prehlađena sam, kod familije od muža sam. Ne sećam se kada smo se čule i videle posledji put. Ne stižem, radim u vrtiću - rekla je Biza kratko za "Blic".

Borko Radivojević o Mini

Poznati muzičar Borko Radivojević je priznao da je šokiran vestima o Mini, ali joj je uputio reči podrške i razumevanja.

- Ja sam video vest, ne znam detalje. Ne znam šta da kažem. Minu znam kao vrlo dobru i korektnu koleginicu, dobrog pevača, izuzetnog čoveka. Svakom dođe u nekom trenutku neka žuta minuta, ko zna o čemu razmišlja i onda preraste u nešto tako. Ali svakako joj želim brz povratak kući - rekao je on za "Telegraf".