Pevačica Mina Kostić u nedelju je u pratnji policije dovedena u psihijatrijsku bolnicu "Laza Lazarević", gde je zadržana zbog agresivnog ponašanja.

Pre nego što je završila u "Lazi", Mina Kostić je bila u jeku javnog prepucavanja sa svojim bivšim mužem, pevačem Igorom X. Igor je izjavio da su u prošlosti imali turbulentan odnos, te da je u jednom trenutku "pokušala da mu napravi pakao od života" i branila mu da viđa njihovu ćerku, zbog čega je morao da uključi socijalne službe.

- U jednom trenutku mi je branila da viđam ćerku, pa sam ja uključio i socijalnu službu - rekao je on za Hype TV.

Iako je Mina demantovala veći deo njegovih navoda, nazivajući ih lažima, potvrdila je da sada dele brigu o naslednici.

- Da, pogledala sam intervju i čula sam se sa Igorom i drago mi je što je i sam u intervjuu spomenuo da ono kako su Kaspera prikazali pojedini u medijima da to nema veze sa istinom. Najbitnije je da imamo dobar odnos, da volimo naše dete i oboje brinemo o njoj jer nam je to najbitnije. Sve ostalo je laž ... - rekla je Mina povodom oglašavanja bivšeg partnera.

Oglasila se Minina sestra

Inače, Minina sestra oglasila i otkrila da nije imala pojma šta se sa Minom dešava.

- Ne znam ništa, nemam nikakvu informaciju o tome. Ja sam bolesna, prehlađena sam, kod familije od muža sam. Ne sećam se kada smo se čule i videle posledji put. Ne stižem, radim u vrtiću - rekla je Biza kratko za "Blic".

Borko Radivojević o Mini

Poznati muzičar Borko Radivojević je priznao da je šokiran vestima o Mini, ali joj je uputio reči podrške i razumevanja.

- Ja sam video vest, ne znam detalje. Ne znam šta da kažem. Minu znam kao vrlo dobru i korektnu koleginicu, dobrog pevača, izuzetnog čoveka. Svakom dođe u nekom trenutku neka žuta minuta, ko zna o čemu razmišlja i onda preraste u nešto tako. Ali svakako joj želim brz povratak kući - rekao je on za "Telegraf".

