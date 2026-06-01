Pevačica Mina Kostić primljena je u nedelju u psihijatrijsku bolnicu "Laza Lazarević". Pevačica je došla u pratnji policije i sve vreme je ispoljavala znakove agresivnog ponašanja. Mina je, kako smo saznali, smeštena na odeljenje intenzivne nege, gde se nalazi pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja.

Kako smo saznali, Mina je u subotu potraži lekarsku pomoć, a nakon što je više puta prozivana ispostavilo se da je samovoljno napustila zdravstvenu ustanovu.

Inače, Mina ima hroničnih problema sa zdravljem, te su u skladu s tim lekari već tokom prošle godine predlagali njenu hospitalizaciju, ali je ona to tada odbila.

Promenila prezime

Pevačica je rođena u desetočlanoj porodici na Ledinama, od roditelja Zoje i Alije Jašari.

Međutim, Mina je kasnije, sa 19 godina, promenila ime i prezime. Do tada se zvala Minira Jašari. Ipak, u ličnoj karti joj ne piše ni Minira, ni Mina, nego Jasmina Kostić.

Lagala da je usvojena

Mina je, podsetimo, nedavno otkrila da priča da je usvojena u stvari laž i da je bila primorana da tako priča.

- Mnogo mi je teško. Sad ću da ispadnem najveći lažov, ali ja se nadam da će me ljudi razumeti. Mene Duda nikada nije usvojila, to je sve nametnuto. Ona je sebi želela da digne cenu da ljudi misle da je ona dobar čovek. Volela sam je ko majku. Ja sam malte ne moju braću i sestre odgurnula, sve sam nju slepo slušala. Kakve pare, ja sam znaš i sama kako sam radila i pre nego što sam snimila album. Ona mene nije usvojila i nije istina da je sa 5 godina, ja jesam išla tamo kod nje, tek sa 19 godina sam počela da živim s njom - ispričala je nedavno Mina, koja je otkrila razloge zašto je toliko ćutala o istini.

- Pa zato što ne možeš to mnogo da pričaš, ona je mnogo lagala i ja ništa ne znam o njenom životu, neka joj je laka zemlja, sve sam joj oprostila i Gospod je veliki, ali od svega je najbitnije da se mene moji roditelji ipak nisu odrekli i braća i sestre i vole me. Izvinjavam se svima onima koji sad ovo čuju. Možda će me osuđivati, možda neće, ja sam do kraja nju gledala.

Rekla sam sa 19 godina ti si dete jel tako, ona je bila starija od mene koliko, manipulacija nevidena. Ja

sam nju slepo slušala i verovala jer meni je falila ljubav koju ja nisam imala - pričala je pevačica, otkrivajući da je spavala sa braćom i sestrama na podu do svoje 19. godine.

- Živela sam kod kuće. Svi smo spavali nas desetoro na podu. Svi su dolazili kod nas, jedna lepa vesela porodica. Moj otac je mnogo lepo pevao i mnogo je bio lep čovek, on je radio u gradskoj čistoći. Moja mama je bila domaćica, ima nas desetoro. Mučili smo se, bili smo siromašni, ali snalazili smo se i bili svi pošteni - otkrila je Mina tada, pa isričala da je Duda nju iskoristila.