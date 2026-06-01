Naime, Vuk je putem Instagrama objavio snimak sa jedne svadbe i specijalno za svoje kolege naručio pesmu Mine Kostić - "Stariji".

- E ovako, specijalan pozdrav od mene za Slobu Vasića, Minu Kostić i celo F odeljenje u Lazi Lazarević uz pesmu. Molim te, maestro rokaj! - rekao je reper, a u pozadini su krenuli prvi taktovi ove numere.

Potom se obratio i Darku Laziću, kojem je poručio da su njih dvojica sledeći na redu da "završe" u ovoj psihijatrijskoj ustanovi.

Mina zbog agresivnosti smeštena u "Lazu"

Podsetimo, pevačica Mina Kostić u nedelju je u pratnji policije dovedena u psihijatrijsku bolnicu "Laza Lazarević", gde je zadržana zbog agresivnog ponašanja.

Pevačica je došla u pratnji policije i sve vreme je ispoljavala znakove agresivnog ponašanja. Mina je, kako smo saznali, smeštena na odeljenje intenzivne nege, gde se nalazi pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja.

Kako smo saznali, Mina je u subotu potraži lekarsku pomoć, a nakon što je više puta prozivana ispostavilo se da je samovoljno napustila zdravstvenu ustanovu.

Inače, Mina ima hroničnih problema sa zdravljem, te su u skladu s tim lekari već tokom prošle godine predlagali njenu hospitalizaciju, ali je ona to tada odbila.

Ošišala se

Dok javnost i dalje bruji o ovom specifičnom slučaju, priča se i o Mininom izgledu u poslednje vreme.

Mina se, naime, nedavno odlučila na drastičnu promenu izgleda, pa se ošišala na "mušku" frizuru i tako podosta skratila svoju prepoznatljivu, dugu kosu.

Oglasila se Minina sestra

Inače, Minina sestra oglasila i otkrila da nije imala pojma šta se sa Minom dešava.

- Ne znam ništa, nemam nikakvu informaciju o tome. Ja sam bolesna, prehlađena sam, kod familije od muža sam. Ne sećam se kada smo se čule i videle posledji put. Ne stižem, radim u vrtiću - rekla je Biza kratko za "Blic".

Sloba Vasić proveo nedelju dana u "Lazi"

Podsetimo, pevač Sloba Vasić je proveo nedelju dana u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević". On je, naime, prvo skinut sa međunarodnog leta, a potom ga je i obezbeđenje aerodroma izbacilo jer je pravio probleme u alkoholisanom stanju. Potom je odveden u Urgentni centar, pa u VMA, odakle je prebačen u Lazu Lazarević. Pevač je zbog mešanja alkohola sa tabletama zadržan u bolnici.

Naime, pevač se prvi put otvoreno glasio sada nakon što je nekoliko dana boravio u ustanovi "Laza Lazarević".

- Tog trenutka je "Laza Lazarević" bolnica bila jedina dežurna. Da je druga ustanova bila dežurna, otišao bih tamo - objašnjava Sloba zašto se baš tu uputio.

"Svakom može da se desi"

- Ništa strašno. Desilo se šta se desilo, ne želim da se vraćam na to. Imao sam neprijatnost i nisam mogao da uđem na let. Svakom čoveku može da se desi tako nešto, sve je za ljude. Nije ništa strašno, uglavnom. Kao što sam i pre neki dan rekao medijima, ja sam običan čovek kao i svi ostali i u skladu u tim se i ponašam - kaže.

Pevač je istakao da mu je prijala izolacija.