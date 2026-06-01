U aktuelnoj sezoni rijalitija Zadruga 9 Elite, tenzije ne jenjavaju, a pažnju javnosti posebno privlači turbulentan odnos između Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića. Njihovu vezu pratile su brojne rasprave, oštre prozivke i burni sukobi, dok su optužbe o novcu i međusobnim troškovima dodatno podgrejale ionako zategnute odnose.

Stanija i Asmin

Međutim, sada je na priče o Asminovom basnoslovnom bogatstvu stavljena tačka. Oglasio se bivši učesnik rijalitija, Nikola Jovanović Conja, koji tvrdi da je cela priča o novcu zapravo šarena laža.

- Ja sam pričao da Asmin Durdžić nema love, da njegov ćale vodi Bosance da rade, pa da li im plati ili uzme kredite. Oni nemaju love. Ništa. Mustafa nema te pare, da ima te pare, rekao bi: "Asmine evo ti Stanija Dobrojević, evo ti dve milke, evo sine tebi dve milke, uživajte u lepoti" - izjavio je Conja bez dlake na jeziku vezano za aktere u Zadruzu 9 Eliti, tvrdeći da pouzdano zna da Durdžići nemaju novac kojim se hvale, prenosi Telegraf.

Sa druge strane, Stanija je pre nekoliko dana potpuno otvorila dušu i javno prebacila Asminu što je na njega izgubila dragocene godine, a još uvek se nije ostvarila kao majka. U emotivnom rastrojstvu, pred milionskim auditorijumom, iznela je šokantne tvrdnje o njegovim mnogobrojnim prevarama, pa i onoj sa njenom bivšom drugaricom.

- Što se tiče današnjih nominacija, ista meta, isto rastojanje, čovek koji me je doveo pred naciju, da bude blam i sprdačina života mog, da svi gledaju moj promašaj i brodolom, kako me vređa bivši verenik, na kog sam potrošila tri godine života u ovim godinama, to je mnogo jer se u ovim godinama još nisam ostvarila kao majka. Svi moji bivši mi nisu ni pet posto toga izgovorili kao on.

Iznela sav prljav veš iz veze

Stanija tu nije stala, već je nastavila da iznosi prljav veš iz njihovog zajedničkog života, dotakavši se i njegove porodice.

- Ogavan je, odvratan, ne mogu da kažem da je mržnja, ali jeste prezir, kad ga vidim kako prođe sa mojom bivšom drugaricom. Pozdrav za njegovu majku Mevlidu, nikad me nije uvredila, ali moraću da ga gazim za sve što mi je uradio i napravio. Medijski linč, gradili smo život a on me je varao sa pet, šest žena, na kraju sa mojom bivšom drugaricom, da je na kraju nagovara da me vređa. Uvek kažem, isto me boli kao da mi je zabio nož u srce, osećam se kao u paklu, ovo je blam mog života, ovako pred milionima. Ako budemo imali devojčicu da li bi se složio da bude Asmina. Ja se izvinjavam i Danetu, izgovarali smo sve u humorističke svrhe, izvinjavam se opet ovim putem - zaključila je vidno potresena Dobrojevićeva.