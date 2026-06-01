Boža Džons nakon vesti da je njegova koleginica Mina Kostić hospitalizovana u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" oglasio se na Instagramu. 

Bivši zadrugar i pevač otkrio se čuo sa Minom neposredno pre nemilog događaja.

- Video sam vest o Mini Kostić, ne znam detalje. Ne znam šta bih rekao, ali svakako mi je mnogo žao… Čuli smo se u petak u vezi zajedničkih nastupa koje dogovaramo već duže vreme… Želim joj brz oporavak i da se što pre vrati svom domu i na binu. Mina je jedna dobra duša, veliki čovek i vrhunski vokal. Uvek ću biti tu za svoje kolege i prave prijatelje - napisao je Boža Džons.

Kasper stigao u Srbiju

Mane Ćuruvija Kasper, verenik Mine Kostić, sleteo je jutros u Srbiju.

Od kad je Mina zadržana u bolnici, Kasper se nije oglašavao dva dana, te je sada sve iznenadio svojim potezom.

Pevačicu Minu Kostić zaprosio je Mane Ćuruvija Kasper uživo u emisiji "Amidži šou"

Kasper je na beogradski aerodrom stigao letom iz Ciriha, tačno u 8.30 časova ujutru. U prestonicu stigao iz Sjedinjenih Američkih Država sa presedanjem u Švajcarskoj, a odmah po sletanju, žurno se uputio ka izlazu i napustio aerodrom bez ikakvog zadržavanja.

Sloba Vasić proveo nedelju dana u "Lazi"

Podsetimo, pevač Sloba Vasić je proveo nedelju dana u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević". On je, naime, prvo skinut sa međunarodnog leta, a potom ga je i obezbeđenje aerodroma izbacilo jer je pravio probleme u alkoholisanom stanju. Potom je odveden u Urgentni centar, pa u VMA, odakle je prebačen u Lazu Lazarević. Pevač je zbog mešanja alkohola sa tabletama zadržan u bolnici.

Naime, pevač se prvi put otvoreno glasio sada nakon što je nekoliko dana boravio u ustanovi "Laza Lazarević".

- Tog trenutka je "Laza Lazarević" bolnica bila jedina dežurna. Da je druga ustanova bila dežurna, otišao bih tamo. Ništa strašno. Desilo se šta se desilo, ne želim da se vraćam na to. Imao sam neprijatnost i nisam mogao da uđem na let. Svakom čoveku može da se desi tako nešto, sve je za ljude. Nije ništa strašno, uglavnom. Kao što sam i pre neki dan rekao medijima, ja sam običan čovek kao i svi ostali i u skladu u tim se i ponašam - kaže.

