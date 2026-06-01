Slušaj vest

Nakon vesti da je Mina Kostićprimljena u bolnicu "Laza Lazarević", Neša Tvins odlučio je da se oglasi povodom situacije kroz emotivnu poruku podrške upućenu svojoj dugogodišnjoj prijateljici.

1/7 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Pritnscreen/Instagram

Pevač je podelio deo pesme koju je posvetio Mini, čiji stihovi su mnoge dirnuli:

"Sveta Petko, podari Mini snagu. Da vidi svetlo i kada ga ne oseća, da pronađe mir i kada ga traži. Neka pričaju, neka sude, neka kažu šta god žele. Samo nebo zna istinu, samo Bog zna koliko je teško kada se čovek bori sam sa sobom."

Neša je uz stihove uputio i ličnu poruku.

"Dok mnogi danas pričaju o Mini Kostić, ja želim da se setim žene koju poznajem decenijama.

U vremenu kada svi imaju mišljenje, a malo ko razumevanje, važno je da ne zaboravimo da je iza svakog naslova čovek od krvi i mesa.

Mina, želim ti mir, snagu i osmeh. Sve ostalo će proći."

Njegove reči izazvale su veliku pažnju, posebno jer dolaze od čoveka koji Minu poznaje gotovo tri decenije.

Da podsetimo, Neša Twins i Mina Kostić prijatelji su od 1997. godine. Njih dvoje upoznali su se tokom turneje u Švajcarskoj, a prijateljstvo koje je tada počelo traje i danas. Tokom godina ostali su bliski, a Mina je više puta isticala koliko ceni Nešu kao čoveka i kolegu.

Bila agresivna

Mina Kostić je u nedelju smeštena u psihijatrijsku bolnicu Laza Lazarević. Pevačicu je u ustanovu dovezla policija. Budući da je navodno bila veoma agresivna, odlučeno je da se zadrži na daljem posmatranju. Mina je, kako smo saznali, smeštena na odeljenje intenzivne nege, gde se nalazi pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić hospitalizovana u "Lazi" Foto: Nemanja Nikolić, Ilija Ilić, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Ilija Ilić

I Sloba Vasić proveo nedelju dana u "Lazi"

Podsetimo, pevač Sloba Vasić je proveo nedelju dana u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević". On je, naime, prvo skinut sa međunarodnog leta, a potom ga je i obezbeđenje aerodroma izbacilo jer je pravio probleme u alkoholisanom stanju. Potom je odveden u Urgentni centar, pa u VMA, odakle je prebačen u Lazu Lazarević. Pevač je zbog mešanja alkohola sa tabletama zadržan u bolnici.