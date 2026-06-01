Slušaj vest

Dugogodišnji voditelj "Granda" Tihomir Tepić, kog publika redovno gleda ispred malih ekrana, otkrio je u intervjuu za domaće medije, da ima više poslova, kao i da privatni život i te kako odvaja od od poslovnog, jer voli da čuva svoj mir.

Foto: Printscreen

On je rekao da bi voleo da jednog dana nađe smiraj pored mora, bez telefona i žurbe, tako da ne odustaje od ideje da se preseli na neku obalu.

- Ja volim kada sam u mašini i tačno je da radim više poslova. Navikao sam na tu kolotečinu i mislim da ne bi bilo zgodno kada bih ispao nekako iz svega toga. Posle 20 godina bavljenja javnim poslom već sam što bi ljudi rekli, prešao igricu. Ne moram više sebe da dajem na tacni, jer mi sve to više nije toliko zanimljivo. Moja plata nije 5.000 evra, pa da ja nekome dozvolim da me čereči od jutra do mraka kako hoće. Bitno je dozirati se, ne dešava se nama sad ne znam ni ja šta sve zanimljivo, da bismo bili na TV 24 kroz sedam. Kad sam snimao kavere, nisam imao problem sa time da to podelim sa drugima, to mi je bilo interesantno - rekao je Tihomir Tepić, pa je dodao:

- Meni je mnogo krivo što se način rada na televiziji mnogo promenio u odnosu na vreme kada su mene učili kako to treba da se radi. Sve ono što nekada nije trebalo, danas se podrazumeva i to mi se ne dopada kada je televizija u pitanju.

Televizija se više i ne gleda kao nekada. Nema više tu težinu koju je nekada imala i verujem da će da se pretvori samo u informativu u jednom trenutku, ostatak sadržaja biće na društvenim mrežama.

Otkrio kako izgleda njegov prosečan dan

1/5 Vidi galeriju Tihomir Tepić Foto: Fejsbuk/printskrin, Printscreen

Tihomir je otkrio i kako izgleda njegov dan kada se bavi menadžerstvom.

- Kada sam u drugom poslu, dan izgleda nenormalno. Ja ustajem ranom zorom, ako stignem odem u teretanu i vežbam kad se ugojim. Uglavnom imam sastanke po gradu, ispijanje kafa sa prijateljima, odlazak u nabavku, gledam šta treba da se odradi i da li tog dana imamo ljude koji će biti gosti, pored toga imamo razne stvari usputne, sve u svemu dinamično je.

Drago mi je što me hvale da super izgledam, sada sam se čak i ugojio, ali dobro. Kada se negde naljutim na samog sebe onda šetam svako veče. Nekad imam utisak da se od vode ugojim, ali zapravo takva mi je genetika, moram o svemu da vodim računa. Ne hranim se zdravo, nekako se snalazim, šta da radim.

O želji da živi u Španiji

1/5 Vidi galeriju Tihomir Tepić Foto: Printscreen, Printscreen/facebook/tihomirtepic, Printscreen/YT

- Kada sam to rekao mediji su preneli kao da sam ja istog dana hteo da odem i da se preselim u Španiju.

Više je to bilo šaljivo, ali naravno da stoji to da hoću jednog dana da imam svoj mir, da sam negde na obali mora, gde ću imati mir, bez društvenih mreža i gomile ljudi oko sebe - rekao je voditelj, pa je dodao:

- Imam ekipu voditelja sa kojima se čujem, viđamo, se, a sebi sam napravio to da radim dva puta mesečno.

Kada govorimo o Saši Popoviću, on je otišao mnogo pre nego što se desilo to što se desilo. On nije bio sa nama u poslednjih nekoliko godina, ali naravno da smo bili upućeni jedni na druge.

On je postavio vizije takve da niko nije mogao ni da pretpostavi kako će izgledati. On je samo to sve imao u svojoj glavi. Gubitak je veliki njegov odlazak za šoubiznis i to će uvek tako ostati.