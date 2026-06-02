Slušaj vest

Ako ste, drage moje abronošice, mislile da je najveća drama na modnim događajima pitanje da li je haljina zlatna ili srebrna, grdno ste se prevarile. Na jednom ekskluzivnoj modnoj reviji, na kojoj su se okupili influenseri, poznata lica i svi oni koji u biografiji imaju napisano "digitalni kreator", nastao je pravi mali haos zbog, verovali ili ne, mesta u prvom redu.

Sve je počelo potpuno bezazleno. Gosti su pristizali, pozirali fotografima i snimali storije sa obaveznim natpisima "Ovde smo", "Velike stvari dolaze" i "Ne mogu još da otkrivam detalje". Međutim, čim su se vrata sale otvorila, nekoliko influensera je gotovo sinhronizovano krenulo ka prvom redu kao da se deli poslednja besplatna kafa u gradu.

Prema pričama prisutnih, jedna influenserka je ostavila torbicu na čak tri stolice kako bi sačuvala mesta za kolege, dok su te iste kolege bile udaljene nekoliko kilometara i još tražile parking. Druga je tvrdila da joj je organizator lično obećao centralno mesto, a treći je pokazivao poruke na telefonu pokušavajući da dokaže da je baš njemu rezervisana stolica.

Foto: Kurir štampano



U jednom trenutku je nastala rasprava oko toga ko ima pravo da sedi bliže pisti. Argumenti su postajali sve kreativniji.

- Ja sam prošlog meseca imao milion pregleda!

- Ja sam zaštitno lice dva brenda!

- Mene ljudi zaustavljaju na ulici!

- Ja imam plavu kvačicu!



Posetioci kažu da je u jednom trenutku jedna osoba izvadila telefon i počela da osvežava broj pratilaca uživo kako bi dokazala da zaslužuje bolju poziciju. Dok je svađa trajala, manekeni su već izlazili na pistu, ali skoro niko nije gledao reviju. Svi su krišom pratili rasplet bitke za prvi red. Neki gosti su čak počeli da snimaju situaciju, mada su se trudili da izgledaju kao da fotografišu dekoraciju.

Na kraju su organizatori morali da smiruju situaciju i rasporede goste. Revija je nastavljena, ali tema večeri više nisu bile modne kombinacije. Tokom koktela posle događaja svi su prepričavali samo jednu stvar, veliku bitku za prvi red.

Mnogi su se šalili da je to bio prvi modni događaj na kom su posetioci viši gledali publiku nego modele. Neki su čak predlagali da se sledeće godine, umesto modne revije, organizuje takmičenje za najbrže zauzimanje stolice, jer bi, kako kažu, interesovanje bilo ogromno.