Tanja Bošković nedavno se našla u centru skandala, kad ju je bivši suprug, producent i scenarista Dejan Karaklajić, optužio da mu je otela stan i da zbog nje ima narušene odnose s ćerkom, koja s njim godinama nije u kontaktu.

Naša ekipa uspela je da uslika glumicu prvi put nakon afere koja je uzdrmala javnost. Tanju smo sreli kad se uputila ka Hramu Svetog Save na Vračaru, gde je krenula kako bi prisustvovala liturgiji na veliki hrišćanski praznik Silaska Svetog Duha na apostole - Trojice.

Napravila prekršaj

Boškovićeva je najpre na pešačkom prelazu strpljivo čekala da se upali zeleno svetlo za pešake, ali kad joj je to već dosadilo, ona je prešla na crveno i tako učinila pešački prekršaj, za koji je propisana kazna od 5.000 dinara. Ipak, ona na to nije obraćala pažnju jer joj je najvažnije bilo da stigne na liturgiju, koju je služio patrijarh Porfirije, a na koju je već kasnila desetak minuta.

Tanja Bošković prelazi ulicu na crveno svetlo Foto: Kurir

Podsetimo, Dejan Karaklajić je u intervjuu za Kurir televiziju ispričao da njegov sin nije blizak sa sestrom kao nekad, a za sve je okrivio bivšu suprugu, koju nije želeo da imenuje, iako svi znaju da je reč o glumici Tanji Bošković, jer samo s njom ima naslednike.

Teške optužbe

- Moja ćerka ne govori sa mnom godinama. Čuo sam da se udala, da je dobila dete. Sa sinom sam u svakodnevnom kontaktu. Oni su se na neki način udaljili, što je vrlo loše, jer je cela situacija učinjena tako da moj sin ne dobije ništa, a da moja ćerka dobije taj stan. Iza toga stoji logika da on ne živi ovde i šta će njemu taj stan?! Osoba o kojoj govorim, koju neću da imenujem, ima svoj stan, pola stana svojih roditelja, majka joj je u domu, a otac joj je umro i ima stan u Herceg Novom. Znači, ima tri stana - započeo je priču Dejan, pa nastavio:

Tanja Bošković i Dejan Karaklajić Foto: Kurir, Nemanja Nikolić, Gordan Jović, RTS, Damir Dervišagić

- To je osoba koja stalno izlazi u javnost i govori o hrišćanstvu, o tome da je čoveku potrebna šaka pirinča da preživi. Izgleda da je njoj potreban i ovaj četvrti stan da stavi sav taj pirinač, jer nema mesta gde da stavi da bi preživela. Kako se ona ispovedi kod duhovnika pred pričešće? Kakav je ona čovek kad onemogućava svojoj deci da dobiju ono što otac želi da im da? To nije njeno i neće nikad biti njeno. Ja ću na sve moguće legalne načine da se izborim da izađe iz tog stana, jer njoj ne pripada ni na koji način - zaključio je Karaklajić u emisiji "Puls Srbije".

