Slušaj vest

Plesni klub Dare to Dance, koji već 11 godina uspešno vodiIvan Mileusnić, osmostruki prvak države u sportskom plesu i potpredsednik Plesnog saveza Srbije, osvojio je titulu najuspešnijeg kluba na Državnom prvenstvu i Kupu Srbije održanim u Ubu.

Vrhunski rezultati

Tokom celodnevnog takmičenja, koje je počelo kvalifikacijama u ranim jutarnjim časovima, a završeno večernjim finalima najboljih plesača Srbije, članovi kluba Dare to Dance ostvarili su vrhunske rezultate u velikom broju kategorija i još jednom potvrdili kvalitet rada koji klub neguje više od jedne decenije.

Poseban ponos za klub predstavljaju dve osvojene titule državnih prvaka. Konstantin Donić i Lena Virijević postali su šampioni Srbije u kategoriji starijih omladinaca, dok su Nikola Andrić i Anastasija Pantelić osvojili titulu državnih prvaka u seniorskoj konkurenciji, najprestižnijoj kategoriji sportskog plesa.

Foto: Privatna arhiva

Titule državnih prvaka osvojili su i Lazar Živojinović i Tisa Babić u kategoriji Under 21, Milan Karaklić i Nataša Sokić u kategoriji starijih seniora 1, kao i Dragan Zuber i Danijela Gojković u kategoriji starijih seniora 3. U okviru Kupa Srbije, u kategoriji mlađih omladinaca slavili su Mateja Gece i Lara Petrović.

"Ovo je uspeh celog tima"

Povodom velikog uspeha, Ivan Mileusnić istakao je da je ovo rezultat zajedničkog rada cele plesne porodice.

1/7 Vidi galeriju Ivan Mileusnić i Danijela Karić Foto: Pritnscreen/Instagram, Pritnscreen

„Ovaj uspeh nije delo jednog čoveka, već čitavog tima. Kada se osvoji titula najuspešnijeg kluba vide se medalje i pehari, ali se ne vide hiljade sati rada, odricanja i ljubavi koji stoje iza svakog rezultata. Posebnu zahvalnost dugujem svojoj supruzi Danijeli, koja je moj najveći oslonac i partner u svim izazovima, kao i svim trenerima, saradnicima, takmičarima i roditeljima koji su deo porodice Dare to Dance. Posebno želim da istaknem svoju koleginicu Irenu Maksimović, sa kojom godinama zajedno gradimo i održavamo visok standard rada u klubu. Njena posvećenost, stručnost i iskrena briga o deci i plesu dali su veliki doprinos rezultatima koje danas slavimo. Ova titula pripada svima nama i potvrda je da se rad, znanje i zajedništvo uvek isplate. Pred nama su novi izazovi, a posebno se radujem Balkanskom prvenstvu u solo latino plesovima koje ćemo i ove godine organizovati zajedno sa Plesnim savezom Srbije. Siguran sam da ćemo još jednom pokazati da Srbija može da bude domaćin vrhunskih međunarodnih plesnih događaja.“

"Vreme uvek pokaže pravi kvalitet"

Veliko zadovoljstvo zbog uspeha nije krila ni Danijela Karić Mileusnić.

1/8 Vidi galeriju Danijela Karić Foto: Privatna Arhiva, Pritnscreen, Petar Aleksić

„Jako sam ponosna na svog supruga, na ceo naš tim i na svu decu koja su svojim radom zaslužila ovaj rezultat. Vreme uvek pokaže pravi kvalitet, a iza ovog uspeha stoje godine rada, discipline i ljubavi prema plesu. Mene ovaj uspeh ne čudi, jer znam koliko Ivan svakodnevno ulaže u sebe, svoje znanje i razvoj svakog deteta koje je deo kluba. Ovo je divan završetak sezone i podstrek da nastavimo još jače, još motivisanije i sa još većim ciljevima.“

Osvajanjem titule najuspešnijeg kluba na Državnom prvenstvu i Kupu Srbije, Dare to Dance je još jednom potvrdio status jednog od vodećih plesnih klubova u Srbiji, nastavljajući da stvara nove šampione i promoviše sportski ples na najvišem nivou. Sledeći veliki izazov biće Balkansko prvenstvo u solo latino plesovima koje će u oktobru, drugu godinu zaredom, biti održano u organizaciji Plesnog saveza Srbije i kluba Dare to Dance.