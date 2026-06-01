Adam Adaktar poznat je po luksuznom životu i kontroverznim izjavama.

U braku je sa Anđelom Adaktar sa kojom ima četvoro dece, koja je nedavno govorila o njihovoj ljubavi.

"Iz njega isihava luksuz"

Anđela je je progovorila o životu, Adamovim afinitetima i željama.

- Adam je taj koji više voli luksuz. Hodajući je luksuz, iz njega isijava luksuz. Kada je reč o meni, samo ga pratim - govorila je Anđela na Hype TV, na šta se nadovezao i njen suprug:

- Moram da kažem da to jeste istina, ali i da dam objašnjenje budući da u ovoj našoj predivnoj zemlji koju mnogo volim uvek budem pogrešno shvaćen. Volim slobodu u luksuzu, a ne luksuz zbog luksuza. Volim da napravim sebi da imam slobodu. Dosta toga sam uradio, ali još uvek nisam dobio toliku slobodu da mogu da kupim kuću koja mi se dopadne. To smatram luksuzom, a ne garderobu. Nas dvoje imamo zajednički budžet, pa iako više trošim, moram da kažem da novac koji trošim najviše trošim na nju.

"Anđela je ta koja komanduje"

Adaktar je priznao da njegova supruga vodi glavnu reč u kući.

- Anđela je ta koja komanduje i koja se pita. Jednostavno uvek ide tako kako ona kaže, ma kako da se čini.

"Ja sam posesivan"

Adam je govorio o prevari i ljubomori.

- Ne mogu reći da sam ljubomoran, ali mogu da kažem da sam posesivan kada se radi o pažnji koju Anđela daje. Potrebno mi je da njena pažnja kod kuće bude usmerena ka meni, a ne da se raščlanjuje na decu. Nikada nisam bio tip koji razmišlja o tome šta žena radi kada ode na piće sa drugaricama jer ovakvih kao što sam ja nema. Kada je reč o prevarama, ljudi su u zabludi ako misle da će ostati samo sa jednim partnerom. Pogotovo ukoliko su se mladi našli. I smešno je da misle da će do kraja života da razmenjuju tela samo sa tom jednom osobom. Mi se nismo upoznali toliko mladi. Sa druge strane, bolje je da ne zalazimo u te stvari jer se moja mišljenja ne poklapaju sa mišljenjem većine. Ne volim paralelne živote. Ne volim da imam nekog sa strane i da se prevara ponavlja. Svaku ženu bih posavetovao da ako ode negde gde vidi muškarca sa kojim je nešto poželela, da onda to i uradi i da se ne vraća kući nesrećna. Isto to bih posavetovao i muškarce - pričao je Adam za Hype.

"Preljubu treba da činimo zajedno"

Adamova supruga takođe je dala sud o prevari.

- Zanimljivo je govoriti o preljubi. Ako govorimo o preljubi, i planiramo da varamo, onda prebljubu treba da činimo zajedno. Sve ima svoju cenu. Adam i ja imamo zanimljiv odnos. Ništa kod nas nije standardno. To je naša intima - rekla je Anđela.