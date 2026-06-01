Interesovanje za prvi solistički koncert Milančeta Radosavljevića u Beogradu ne jenjava, zbog čega su organizatori doneli još jednu važnu odluku – kapaciteti za spektakl koji će biti održan 3. jula na Tašmajdanu ponovo su prošireni.

Nakon što su prethodno već pustili dodatni kontingent ulaznica u prodaju, zbog ogromne potražnje i velikog interesovanja publike odlučeno je da se obezbedi još mesta kako bi svi koji žele mogli da prisustvuju ovom istorijskom događaju. Naime, legendarni pevač će u devetoj deceniji života prvi put održati solistički koncert u glavnom gradu, što ovom nastupu daje poseban značaj i emociju.

Dodatno su puštena u prodaju VIP mesta, a kako saznajemo od organizatora koncerta, na tribinama i u parteru ostalo je još nešto više od deset odsto ukupnog kapaciteta, što potvrđuje da interesovanje za spektakl ne jenjava, već postaje sve veće kako se dugo očekivani koncert približava.

Publika iz Srbije, ali i regiona, već nedeljama pokazuje koliko voli i poštuje umetnika čije su pesme obeležile brojne generacije. Mnogi su odrasli uz njegove hitove, slavili najlepše životne trenutke uz njegov glas, a sada će imati priliku da mu se oduže za decenije muzike, emocija i uspomena koje je podario svojoj publici.

Tašmajdan će 3. jula postati mesto susreta različitih generacija koje povezuje ista ljubav prema narodnoj muzici i pesmama koje ne poznaju vreme. Biće to veče ispunjeno emocijama, sećanjima i iskrenom zahvalnošću prema čoveku koji je ostavio neizbrisiv trag na domaćoj muzičkoj sceni.

Organizatori ističu da je odluka o novom proširenju kapaciteta doneta upravo zbog velikog broja upita i želje da što više ljudi bude deo ovog jedinstvenog događaja. Interesovanje ne prestaje da raste, a sve ukazuje na to da će Tašmajdan biti ispunjen do poslednjeg mesta.

Pred Milančetom Radosavljevićem je veče koje će ostati upisano u istoriju njegove bogate karijere, ali i u srcima svih onih koji će 3. jula imati priliku da zajedno sa njim pevaju pesme koje su odavno postale deo narodne tradicije. Ovaj koncert neće biti samo muzički događaj, već proslava jednog života posvećenog pesmi, publici i umetnosti koja traje više od pola veka.