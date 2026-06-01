Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović ponovo se našao u centru medijske pažnje zbog spora oko nasledstva i imovine njegove pokojne prijateljice Stele Savić. Uveren da ima pravo na deo njene zaostavštine, Golubović je pokrenuo pravnu borbu, ali je istovremeno preuzeo posed nad kućom i dvorištem koji su predmet spora.

Obraćajući se javnosti direktno iz dvorišta nekretnine, Golubović je poručio da nema nameru da se povuče i da će ostati na imanju sve dok se pitanje vlasništva ne reši.

Golubović ističe da komšije nisu brinule o imovini, te da je on morao lično da sređuje kuću i izbacuje narkomane.

– Želim da svima bude jasno – odavde ne odlazimo. Ostaćemo ovde koliko god bude potrebno. Nećemo napustiti ovo mesto sve dok se ne okonča cela priča, pa čak i ako to potraje godinama. Za čuvanje imovine zadužio sam čoveka od poverenja, poznatog pod nadimkom Šakal, koji će nadgledati posed u određenim terminima – rekao je Golubović.

O Steli

Podsetimo, nedavno je javnost uzdrmala vest kada je Stela Savić njađena mrtva u ventilacionom otvoru. Ona je, inače, za života bila dobra prijateljica Golubovića. On je nedavno progovorio i o njoj.

Kristijan Golubović pokazuje detalje

- Ona mnogo nedostaje, gledao sam slike naše, i bilo je suza. Ona je puštena niz vodu, pomagao sam ali nije vredelo. Svima poručujem da se okanu i droge i nikotina i lekova, jer kada se prođu neka vrata, to je to nema nazad - istakao je Kristijan pa se osvrnuo na Sonju Savić.

Dugovi porodice

- Jedan vlasnik placa je u Švedskoj, druga je baba koja se i dan danas šminka. I oni je tužakaju da bi mogli da prodaju investitoru Stelin deo. Nikad nisu ništa očistili, ovde je bilo leglo narkomana, oko 400 špriceva sam izbacio iz dvorišta, spasio malo imovine i skulptura što je njen otac pravio i držao Stelu kao malo vode na dlanu - pričao je nedavno Kristijan, pa izneo finansijske detalje i dugovanja:

Kristijan Golubović pokazao stvari u kući

- Za dvadeset godina sam dao previše para. Njeni roditelji su mi ostali dužni preko 28.000 evra. Niti sam joj to ikad tažio, niti bi mogla da mi vrati. Njoj sam dao za održavanje, tablete, hranu, oblačenje, negu, slatkiše 58.300 evra poslednje četiri godina, u dinar imam svaku fakturu. Zadnjih sedam dana sam potrošio 3.420 evra na sahranu, odor, administraciju. Niko nije Steli platio grob u koji sam je spustio. Za sve imam račune. Moja moralna dužnost bila je da je čestito spustim u grob. Na sahrani je bilo osam ljudi, a pet je bilo zbog mene. To je najskromnija sahrana.