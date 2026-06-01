PREMINULA ŽENA HALIDA BEŠLIĆA: Sejda umrla nakon teške bolesti
Sejda Bešlić, supruga čuvenog pevača Halida Bešlića, preminula je nakon duže bolesti!
Sejda je godinama bila najveća podrška svom suprugu s kojim je provela gotovo ceo život.
Njihova ljubavna priča trajala je decenijama i često je isticana kao primer odanosti, poštovanja i međusobne podrške.
Nakon Halidove smrti narušila zdravlje
Halid Bešlić ostavio veliki trag
Nakon smrti Halida Bešlića prošle godine, njeno zdravstveno stanje bilo je narušeno, a poslednjih meseci vodila je tešku životnu bitku.
Porodica, prijatelji i brojni poštovaoci porodice Bešlić opraštaju se od žene koja je ostala upamćena po svojoj skromnosti, dostojanstvu i bezrezervnoj podršci suprugu tokom njegove bogate muzičke karijere.
