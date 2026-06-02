Marko Milivojev Mili izazvao je buru na mrežama nakon što je bez zadrške iskritikovao novi album Mihajla Veruovića Vojaža, poručivši da je reč o "nečemu najgorem mogućem".

Reper je na Instagramu izneo iskren stav o Vojaževom najnovijem muzičkom izdanju, ne krijući da nije oduševljen onim što je čuo.

Njegova objava brzo je izazvala brojne reakcije i komentare, a Mili je poručio da je od njegovog novog albuma očekivao znatno više i da ga konačan rezultat nije impresionirao.

Među onima kojima se svideo njegov sud bila je i Jelena Karleuša, koja je na Iksu upitala pratioce da li se Milijev komentar odnosi na Vojaža.

- Je l' ovo za... zubić vilu? - zanimalo je JK.

Kada je dobila potvrdan odgovor, kratko je odgovorila:

- Sviđa mi se ovaj Mili - napisala je ona uz emotikone smajlija koji umiru od smeha.

- Mislio sam da od prošlog albuma ne može gore, jer je bio baš sr*nje, ali prevario sam se, ovaj najnoviji je nešto najgore moguće. Lik izbaci sedam pesama, od čega su četiri dueti, i nazove to album. Pritom pesme sr*nje, ne zna se koja je gora bukvalno. Neki Sale Tru stil u neuspelom pokušaju. Uznemirujući audio! Trend je na Tiktoku da se ljudi pitaju šta nije u redu sa njim i kažu da ne mogu da slušaju to repovanje. Na sve, izbacuje na najjačem kanalu, koji ima preko četiri miliona sabskrajbera i pored toga, i jake reklame koju je platio i dueta, opet katastrofa. Eto toliko - stoji u Milijevoj objavi.

Vojaž se dosad nije oglašavao na kolegine prozivke.

Mili je i ranije prozivao Veruovića, pa je tako istakao da nije impresioniran njegovim glumačkim umećem.

- Video sam da je Vojaž glumio. Video sam to, nije me fascinirao, iskreno - rekao je Mili, na šta mu je Vojaž odgovorio:

- Što se Milija tiče i tih prozivki, Mili ne mora da staje što se mene tiče. On traži pažnju, hoće da bude bitan. Preko mene to radi, radi i preko dosta ljudi, ali ne bih se na to fokusirao. Opisao bih ga kao dobrog dečkića - istakao je svojevremeno treper.

Podsetimo, JK i Vojaž zaratili su pre dve godine, kada je ona negodovala što je izabrao da snimi duet sa Cecom Ražnatović, s kojom ona godinama nije u dobrim odnosima. Tada je mladi treper umesto odgovora samo objavio statistiku na muzičkoj platformi Spotifaj kao dokaz da je trenutno jedan od najpopularnijih izvođača na ovim prostorima.

"Crvić sa kokošijim grudima"

Međutim, Karleuši se ovo nije dopalo, pa je odlučila da se tada još jednom obrati mlađem kolegi.

- Ajde da obrišem patos još jednom poslednji put s malim indijancem Vojažem (wtf), koji mi nešto odgovara! Prvo, nema potrebe da objavljuješ svoje Spotifaj statistike jer svi znaju da su kupljene i lažne kao i svi tvoji Jutjub pregledi. Tvoji "milionski" slušaoci iz Pakistana su sprdnja, kao i ti i tvoja "karijera" od tri meseca jer bi u protivnom imao više od 50 ljudi na nastupu - počela je izlaganje, pa nastavila:

- Ne možeš ti, crviću sa kokošijim grudima, da se porediš sa mnom, valjda nisi toliki retard?! Ili ipak jesi?! Moja karijera nije Spotifaj jer mi je prethodni album izašao kada Spotifaj nije ni postojao. Kada budeš trajao tri, a kamoli trideset godina kao ja, možeš da mi se obraćaš i mašeš krilcima, a to će biti u tvojim snovima. Zamisli, utripuješ da si hip-hop, rep, trep izvođač idiotskog nadimka Vojaž i netalentovano mumlaš neka s**nja kako si iz blokova (a zapravo si iz Pržogrnaca), a onda dođe Karleuša, koja je zapravo iz blokova, i obesmisli ti postojanje sa "Benga" trepčinom i "Karly bitch" repčinom?! Pa čekaj... - zaključila je JK.

