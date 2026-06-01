Slušaj vest

Poznata pevačica Mina Kostić primljena je na psihijatrijsku kliniku Laza Lazarević, gde je, usled agresivnog ponašanja, dovedena u pratnji policije. Prema rečima izvora bliskog pevačici, očekuje se da će Mina biti zadržana na lečenju u ovoj ustanovi narednih mesec dana.

U ovim teškim trenucima, mnoge kolege sa estrade su joj javno pružile podršku, a posebnu pažnju privukao je gest pevačice Indire Aradinović Indi.

Indi je na mrežama podelila Minin snimak uz emotikone ruku i srca, jasno pokazujući da saoseća sa koleginicom, dok je objavu pratila pesma "Zar da verujem u mir".

Screenshot 2026-06-01 170221.jpg
Foto: Printscreen

Ova podrška iznenadila je mnoge, s obzirom na to da su dve pevačice bile akterke jednog od najvećih estradnih skandala kada su se 2008. godine fizički sukobile na Grandovom festivalu.

Mina tvrdila da joj je namešten problem sa Indi

Iako se tada u medijima spekulisalo da je do tuče došlo jer se Indi zabavljala sa Mininim bivšim suprugom Tiosavom Sretenovićem Tikom, Mina je te navode kasnije oštro demantovala.

Osvrnuvši se godinama kasnije na taj događaj, Mina je priznala da se kaje zbog svoje reakcije i objasnila da je incident bio "namešten" te da je tada nasela na priče drugih.

Takođe je istakla da priče o svađi zbog muškarca nemaju veze sa istinom.

Mina Kostić puca od sreće Foto: Printscreen, Instagram

Iako godinama nisu bile u dobrim odnosima, Indin trenutni potez pokazuje da je nesuglasice iz prošlosti ostavila po strani kako bi pružila podršku koleginici kojoj je sada najpotrebnija.

Ne propustiteStarsNOVE INFORMACIJE O STANJU MINE KOSTIĆ! Prebacuju je na odeljenje, ostaje u "Lazi Lazarević" 30 dana?!
Mina Kostić
StarsIZA VRATA BOLNICE KRIJU SE ODGOVORI! Kasper pokušava da sazna kako je Mina Kostić, telefon joj je od juče isključen
615073506_1652322979257875_4423785498817617451_n.png
StarsZAVRŠILI IZA ZIDOVA PSIHIJATRIJE! Jedan pevač skinuo gaće na babinoj sahrani, a nju ni policija nije mogla da smiri
4444.jpg
StarsIZDAJA, LAŽ, USVAJANJE, PORODIČNA TRAGEDIJA A SADA I LAZA LAZAREVIĆ: Igra sudbine Mine Kostić - Život pun boli, suza i tuge...
mina-kostic.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

26:27
STARS EP 598 23.05.2026. Izvor: kurir televizija