Muzičar Vukadin Gojković, poznatiji kao Vuk Mob, prisetio se jednog od razgovora koji je imao sa svojim ocem, iskreno je pričao o kolegama i novim trendovima u muzici, a dotakao se i Kristijana Golubovića.

O mečevima sa Kristijanom Golubovićem

Vuk tvrdi da nema nikakve zle krvi između njega i Kristijana Golubovića, te je pričao o aktuelnim boks mečevima koje su kačili i na društvene mreže.

- Stvarno ne postoji tu nikakav ego sa moje strane, nego sam avanturista. Eto tuko sam se bila mi je želja da se pobijem sa MMA borcem. Potukao sam se sa Vasom Bakočevićem. Dobio sam po nosu. Pukla mi je jedna bubna opna, druga je naprsla. Uživao sam u svakom momentu zato što ne želim da me starost sutra pita gde mi prođe mladost. Stvarno se trudim da uživam u životu i da radim neke stvari koje su onako upitne. Sve želim zato što život je izuzetno kratak. Danas si tu sutra te nema. To je možda čak i neki paradoks.

Vila od preko 700 kvadrata

Reper se osvrnuo i na česte komentare koji su vezani za njegovo bogatstvo i činjenicu da živi u vili od preko 700 kvadrata, te tvrdi da je i pored nasledstva mnogo toga sam stekao svojim radom.

- Nažalost ili na nečiju sreću, mi živimo na Balkanu. Svi znamo kakav je balkanski mentalitet. Kod nas će ti sve oprostiti osim uspeha. Samim tim meni je moj pokojni otac rekao jednu stvar. Dok te mrze dobro je.

Onog trenutka kad krenu da te žale, kupi konopac šuma i obesi se. Jer to je najgori mogući momenat u životu. Ja sam na to navikao i ja te ljude nijednog trenutka ne osuđujem, niti ih mrzim zbog toga. Ja sam tu da postojim, a oni su tu da me komentarišu. Jer mrzeti nekoga, za to je potrebno jako puno energije i mnogo crpiš sebe mrzeći nekoga. A ja takvu energiju ne želim uopšte da projektujem ni na koga.

Ko me god vidi uživo, ja se svakim porazgovaram, popričam, nasmijem se kao da ga znam 100 godina i onda pravim neku razliku između tog interneta - priča Vuk.

O pokojnom ocu

Muzičar veruje da će njegov tata uvek da živi kroz njegova dela.

- Ništa u ovom trenutku ne bih menjao. A moj otac će uvek živeti kroz mene i kroz moja dela, jer ja ću mu uvek posvetiti pažnju nekim mojim aktom. Da l' će to biti pesma, da l' ću baciti neke slike u svojim spotovima, zauvek ću ga voleti.

Izdaje nekoliko nekretnina

Vuku je još jedan od izvora prihoda izdavanje nekretnina, koje je davnih dana sebi obezbedio.

- Pored novca od muzike imam i nešto privatnih nekretnina i to se sve izdajeM. Davao sam ja ranije izjave u kojima sam rekao da volim malo da isprovociram narod, pa ja to malo više napumpam i onda ode predaleko. Ali ako ćemo realno da pričamo, nemam ni previše, ni premalo, imam jedan najnormalniji život.

Kurir.rs/Blic