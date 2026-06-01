Slušaj vest

Supruga legendarnog pevača Halida Bešlića, Sejda Bešlić, izgubila je najveću životnu bitku, nakon nekoliko meseci teške borbe.

Sejda je preminula danas, 1. juna, oko 15 časova, a poslednjih mesec dana provela je u bolnici, kako je izjavio čovek blizak porodici.

Podsetimo, pre 8 meseci preminuo je Sejdin suprug Halid, od posledica bolesti jetre.

Sahrana Halida Bešlića:

Halid Bešlić ostavio veliki trag Foto: Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Herc, Marina Lopičić, Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Marina Lopičić, Petar Aleksić

U poslednjim trenucima, dok je ležao na onkologiji, Sejda je takođe bila hospitalizovana zbog kancera u istoj bolnici, u sobi do njegove, delio ih je samo zid.

Sejda je nakon smrti supruga puštena u jednom trenutku na kućno lečenje, a veoma teško je podnela gubitak supruga.

Sejdina borba trajala duže od Halidove

Sejdina životna borba trajala je duže od Halidove, a pevač je za svoju bolest saznao kada je otišao na lekarski pregled zajedno sa Sejdom, koja je tada već bila bolesna.

Halid Bešlić je srce posvetio supruzi kojoj je otpevao zadnju pesmu u životu i karijeri Foto: Pritnscreen/Youtube, Print Creen Youtube

Halid je sve vreme bio velika podrška svojoj ženi i redovno je pratio na preglede.

Tokom jednog od tih odlazaka, lekar je primetio da ni Halid ne izgleda dobro te mu je preporučio dodatne preglede.

Nakon pregleda, kako je preneo Avaz, dijagnostikovan mu je rak.

Bešlić je bio podvrgnut terapijama, ali izvori bliski porodici su tada govorili da je, ipak, veću pažnju posvećivao supruzi i njenom oporavku.

Ne propustiteStarsPREMINULA ŽENA HALIDA BEŠLIĆA: Sejda umrla nakon teške bolesti
beslic.jpg
Stars"VERUJEM DA ĆE SE IZVUĆI" Osman Hadžić otkriva istinu o udovici Halid Bešlića: Ona je jaka...
osman-hadzic.jpg
StarsKURIR OTKRIVA: SARAJLIJE VEĆ UNOVČILE SEĆANJE NA HALIDA BEŠLIĆA! A evo šta se dešava sa suprugom i sinom legendarnog pevača (FOTO)
Halid Bešlić 6.jpg
Stars"ŽENA HALIDA BEŠLIĆA JE U NEMAČKOJ NA LEČENJU" Komšije pokojnog pevača tužne: Sejdu je sin odveo na zračenje...
Halid Bešlić i Sejda Bešlić

20:41
STARS EP 599 30.05.2026. Izvor: kurir tv