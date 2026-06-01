DELIO IH JE SAMO ZID... Evo od čega je bolovala žena Halida Bešlića: U najtežim trenucima ležali su u istoj bolnici
Supruga legendarnog pevača Halida Bešlića, Sejda Bešlić, izgubila je najveću životnu bitku, nakon nekoliko meseci teške borbe.
Sejda je preminula danas, 1. juna, oko 15 časova, a poslednjih mesec dana provela je u bolnici, kako je izjavio čovek blizak porodici.
Podsetimo, pre 8 meseci preminuo je Sejdin suprug Halid, od posledica bolesti jetre.
U poslednjim trenucima, dok je ležao na onkologiji, Sejda je takođe bila hospitalizovana zbog kancera u istoj bolnici, u sobi do njegove, delio ih je samo zid.
Sejda je nakon smrti supruga puštena u jednom trenutku na kućno lečenje, a veoma teško je podnela gubitak supruga.
Sejdina borba trajala duže od Halidove
Sejdina životna borba trajala je duže od Halidove, a pevač je za svoju bolest saznao kada je otišao na lekarski pregled zajedno sa Sejdom, koja je tada već bila bolesna.
Halid je sve vreme bio velika podrška svojoj ženi i redovno je pratio na preglede.
Tokom jednog od tih odlazaka, lekar je primetio da ni Halid ne izgleda dobro te mu je preporučio dodatne preglede.
Nakon pregleda, kako je preneo Avaz, dijagnostikovan mu je rak.
Bešlić je bio podvrgnut terapijama, ali izvori bliski porodici su tada govorili da je, ipak, veću pažnju posvećivao supruzi i njenom oporavku.