Slušaj vest

Tuga u porodici Bešlić ne jenjava, jer je danas, nakon borbe sa teškom bolešću, preminula Sejda Bešlić, supruga legendarnog pevača Halida Bešlića. Njen odlazak usledio je samo nekoliko meseci nakon gubitka voljenog supruga, za kojim je duboko patila.

Naime, Sejda se poslednji put pojavila pred kamerama, pre nekoliko meseci na dirljivoj priredbi srednjoškolaca organizovanoj u čast Halidovog rođendana.

Sejda Bešlić, kako su pričali njihovi prijatelji, nije prisustvovala Halidovoj sahrani zbog teške bolesti sa kojom se bori, a supružnici su u jednom trenutku zajedno bili i u bolnici.

Poslednja pesma Halida Bešlića bila je posvećena upravo Sejdi, njegovoj najvećoj ljubavi i ženi koja je uz njega bila do samog kraja.

Talentovani dečak, na priredbi je otpevao upravo ovu pesmu, dok je Sejda sedela u publici. Supruga pokojnog Halida Bešlića bila je dirnuta emocijom, pa je i pustila suzu. Sin Dino zagrlio je i poljubio majku u tom trenutku.

1/5 Vidi galeriju Umro Halid Bešlić Foto: Kurir / Dragana Udovičić, Pritnsceen /instagram, Dragana Udovicic/News1

Goca Šaulić je ovako govorila o Sejdi i Halidu

- Halid je mislio obzirom da je Sejda bolesna, da će se nešto njoj desiti, ali Bog ima svoj plan. Volela bih da se Sejda izbori sa bolešću, ali je njena tuga sada veća. Kada posle četiri ili pet decenija ostanete bez bračnog partnera to je kao da ste ostali sa pola duše i pola tela - pričala je Goca za Blic.

"Halid je osoba koja se retko rađa"

Jednom prilikom se pohvalila.

- Sa Halidom je svakako život zanimljiv. Halid je osoba koja se retko rađa. Super je - rekla je Sejda za kanal Bosanska Sehara, dok je on zamolio da je ne hvali previše.

kurir / blic

Pogledajte dodatni snimak: