Sejda Bešlić, supruga Halida Bešlića, preminula je nakon duže bolesti. Tim povodom se oglasio menadžer pokojnog pevača koji je veliki prijatelj njegove porodice.

On je rekao da je Sejda dugo bolovala, te da je danas izgubila bitku nakon mesec dana provedenih u bolnici.

- Sejda je malopre umrla. Bila je skoro mesec dana u bolnici, danas je preminula oko 15 časova - rekao je on i dodao da je sin to teško podneo.

- Dino je loše. Tu je kod kuće, uz njega su prijatelji - dodao je.

Halid i Sejda imali filmsku ljubav

Sejda je godinama bila najveća podrška svom suprugu s kojim je provela gotovo ceo život. Njihova ljubavna priča trajala je decenijama i često je isticana kao primer odanosti, poštovanja i međusobne podrške. Nakon smrti Halida Bešlića prošle godine, njeno zdravstveno stanje bilo je narušeno, a poslednjih meseci vodila je tešku životnu bitku.

Porodica, prijatelji i brojni poštovaoci porodice Bešlić opraštaju se od žene koja je ostala upamćena po svojoj skromnosti, dostojanstvu i bezrezervnoj podršci suprugu tokom njegove bogate muzičke karijere.

Sejdina borba trajala duže od Halidove

Sejdina životna borba trajala je duže od Halidove, a pevač je za svoju bolest saznao kada je otišao na lekarski pregled zajedno sa Sejdom, koja je tada već bila bolesna.

Halid je sve vreme bio velika podrška svojoj ženi i redovno je pratio na preglede.

Tokom jednog od tih odlazaka, lekar je primetio da ni Halid ne izgleda dobro te mu je preporučio dodatne preglede.

Nakon pregleda, kako je preneo Avaz, dijagnostikovan mu je rak.

Bešlić je bio podvrgnut terapijama, ali izvori bliski porodici su tada govorili da je, ipak, veću pažnju posvećivao supruzi i njenom oporavku.

