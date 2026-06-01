"IDEM PREMA SARAJEVU..." Pevač slomljen zbog smrti žene Halida Bešlića: Odmah uradio jednu stvar
Pevač narodne muzike, Osman Hadžić, oglasio se nakon smrti Sejde Bešlić, supruge pevača Halida Bešlića.
Osman nije mogao da sakrije bol
Osman, koji je veoma blizak prijatelj porodice Bešlić, nije mogao da sakrije tugu i bol koju oseća zbog gubitka, a vest o Sejdinoj smrti saznao je tek nakon 3 sata.
- Upravo sam saznamo, pre 10 minuta. Idem prema Sarajevu - rekao je slomljen Osman Hadžić, koji se odmah uputio ka porodičnoj kući Bešlića, gde je sin Dino sa svojim bližnjima.
"Dino je loše..."
Nakon što je u javnost dospela tužna vest, oglasio se menadžer pokojnog Halida, koji je bio veliki prijatelj porodice Bešlić.
Kako je rekao, Sejda je dugo bolovala, a danas, 1. juna, oko 15 časova, izgubila je najtežu bitku. Poslednjih mesec dana bila je u bolnici.
- Sejda je malopre umrla. Bila je skoro mesec dana u bolnici, danas je preminula oko 15 časova - rekao je on i dodao da je sin Dino to teško podneo.
- Dino je loše. Kod kuće je, uz njega su prijatelji - dodao je menadžer.
Kurir.rs/Telegraf