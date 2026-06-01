Folk zvezda Ana Bekuta na sceni je više od decenije, a malo ko zna da mikrofon nije njen jedini izvor prihoda. Pevačica je, naime, svoju zaradu izuzetno pametno usmerila u preduzetničke vode.

Bekuta već skoro petnaest godina uspešno posluje preko svoje firme "Brojanica", koja je simbolično dobila ime po njenom istoimenom hitu. Iako je Ana stopostotni i jedini vlasnik ove kompanije, najvažniju funkciju direktora poverila je svom sinu Branku.

Sada su isplivali i zvanični podaci Agencije za privredne registre (APR) koji svedoče o pravom poslovnom bumu i ogromnom skoku njenih prihoda.

Prema ovim informacijama, firma "Brojanica" je tokom 2025. godine prihodovala basnoslovnih 16 i po miliona dinara, dok su rashodi iznosili oko 15 miliona. Nakon oporezivanja, kompanija je ostvarila neto dobit od skoro milion dinara, nešto više od 8.000 evra.

Ono što je posebno interesantno jeste razlika u zaradi u odnosu na prethodni period.

U 2024. godini, njen neto dobitak iznosio je 49.000 dinara, odnosno oko 420 evra.

Ana Bekuta Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Sa Mrkom nije bilo ni daška teskobe"

Podsetimo, Bekuta se oglasila emotivnim rečima na dan kada bi Mrka slavio rođendan.

- Na tvoj rođendan je uvek (bilo) lepo vreme. Godinama je s tobom samo sijalo sunce. Ne sećam se nijedne kiše, niti jednog oblaka, ni daška vetra, ni magle, ni sumraka. Nije bilo nijedne suze. Nijednog uzdaha. Ni daška teskobe. Ni tuge. Ni pitanja - započela je Ana u svojoj dirljivoj objavi.

kurir / blic

