Mane Ćuruvija Kasper, verenik folk pevačice Mine Kostić, sleteo je jutros na beogradski aerodrom. On je hitno došao iz Amerike, gde živi, nakon što je kao bomba odjeknula vest da je pevačica hospitalizovana u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Kako se saznaje, Kasper je brzo reagovao kada je čuo šta se desilo sa Minom i odmah kupio kartu za Beograd.

Posle incidenta u kojem je reagovala i policija, Mina Kostić je smeštena u bolnicu "Laza Lazarević". Kasper nije mogao da stupi u kontakt sa Minom, pošto stroga pravila bolničkog lečenja zahtevaju da je njen telefon isključen.

Iako je došao u Beograd, on svoju verenicu ne može da poseti, ali se po dolasku u Srbiju uputitio na kliniku da se raspita za njeno zdravstveno stanje.

Mina i Kasper upoznali su se i zavoleli preko društvenih mreža, a pokušavaju da održavaju vezu na relaciji Beograd-Njujork. Oni su nedavno rekli kako pišu knjigu o njihovoj ljubavi.

Kasper se tim povodom oglašavao i otkrio o čemu ću knjiga biti.

- Cilj knjige nije promocija nas dvoje, već primer kako pravu ljubav ne mogu uništiti laži, klevete i izmišljotine. Opisaćemo sve ono što smo zajedno preživeli i doživeli van kamera, a da javnost nije znala. Od raznih saveta da nekome nešto prećutimo jer je moćan, do toga da se nekome dodvoravamo. Nismo pristali ni na jednu preporuku i nikada nećemo jer nas nije briga jer smo svoji i uvek ćemo biti svoje - istakao je on.

Niz udaraca pre hospitalizacije

Podsetimo, iako je pevačica pred kamerama uvek pokušavala da zadrži osmeh, u njenom životu su se mesecima unazad nizali ozbiljni problemi, uključujući i nedavnu dramu sa bivšim mužem.

Pre nego što je hospitalizovana, Mina je šokirala javnost kada se pojavio snimak na kojem je potpuno odsekla svoju kosu. Takođe, u javnost su nedavno procurele informacije iz njenog zdravstvenog kartona u kojima se navodi da pevačica boluje od neizlečive bolesti, odnosno ulceroznog kolitisa.

"Minu će sigurno zadržati mesec dana u ustanovi"

Incident je, podsetimo, kulminirao juče kada su nadležni organi morali da reaguju i odvedu Minu Kostić na lečenje u adekvatnu ustanovu.

Izvori ističu da je pevačica trenutno "potpuno van sebe" i da se danas očekuje njeno prebacivanje na stacionarno odeljenje ustanove.

Izvor blizak pevačici za Kurir je detaljnije objasnio situaciju u kojoj se pevačica trenutno nalazi:

- S obzirom da je policija odvela Minu u ustanovu i ona je bila agresivna, nju će sigurno zadržati mesec dana.