Priznanje Neria Ružanjija da je imao aferu sa transrodnom osobom postala je glavna tema Bele kuće i svi takmičari bruje o tome.

Cimeri šokirani

- On kaže da bi to opet ponovio - rekao je Terza.

- Šta će dečko? Kaže da je iskren, a meni godinama trebalo da kažem - govorila je Matora.

- Ma nije, rekao bi on meni. Hana kaže da joj je lakše što je transvestit nego da je žena. Nerio mi kaže da Siti sad nije dobro kad je ovo čula. Ne bi Nerio to rekao da Hana njega nije čačkala, pa je on pijan pukao. Aneli, on se ne kaje što je to rekao - govorila je Matora.

- Naravno, da bi njoj ugodio i da joj ne bi naneo griže savesti - rekla je Aneli.

- Kaže da mu se svidela i da je lepa - dodala je Matora.

- Ma nemoj to da mi pričaš - dodala je Aneli.

Podsetimo, Borislav Terzić Terza progovorio je odnosu sa Hanom Duvnjak na žurki. Terza je u razgovoru sa voditeljkom otkrio i da je Nerio navodno prevario Hanu.

Terza je rekao kako ga je Hana muvala.

- Hana je danas u sobi rekla: "Nemoj da pričam sa kim si me prevario", a to je bilo pred ulazak njegov. On je nju prevario sa transvestitom, a on je gore žensko, a dole muškarčina. Oni sedam dana nisu bili zajedno, Nerio je zapalio na sedam dana i ostavio je svoju devojčicu i Hanu. Bio je u starom gradu, pijan na žurki i upoznao je transrodnu osobu. Rekao je on meni da je on to znao, a pričao mi je sve sa osmehom, dok je Hana pored nas uplakana. Njemu je nešto kvrcnulo u glavi. Ta osoba se javila Hana i otišli su na kafu. Oni su tri dana bili u apartmanu, a Nerio je rekao da mu je samo p***o k***c - govorio je Terza.

Hana me je muvala

- Nije to sve čudno što se dešavalo, čula sam da je Hana pokušavala oko tebe? - pitala je Ana.

- Jeste, bila je pijana. Ona mene uvek gleda za stolom, bilo mi je neprijatno da kažem. Bora je nju jednom pitao sa kim bi bila, a ona je rekla da sam to ja. Tražila sam pivo i rekao sam da me pusti jer je udata i ne bih da me povezuju jer je ne gledam na taj način da bih da me povezuju. Kad smo bili u ekonomskom ona me je uhvatila za ruku - pričao je on.