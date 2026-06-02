Pevač Sloba Vasić, nakon nedavnog incidenta na aerodromu, kada je u alkoholisanom stanju napravio problem zbog čega je završio na lečenju u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević", pevač je utehu i mir potražio u veri.

Vasić je sa suprugom i ćerkom posetio Hram Svetog Save, gde se trenutno nalazi pojas Presvete Bogorodice, jedna od najpoštovanijih pravoslavnih svetinja. Kako bi se poklonili svetinji, porodica je strpljivo čekala u dugom redu zajedno sa hiljadama vernika koji ovih dana dolaze u hram.

Pevač je trenutke iz Hrama Svetog Save podelio sa pratiocima na društvenim mrežama. Na objavljenim snimcima vidi se kako stoji u redu ispred hrama, ali i kako se poklanja svetinji u unutrašnjosti najveće pravoslavne bogomolje u Srbiji.

Uz objavu nije mnogo govorio, ali je kratkom porukom nagovestio koliko mu ovaj trenutak znači.

– Hvala ti Bože – napisao je Sloba uz emotikone krsta, ruku sklopljenih na molitvu i srca.

"Svakom može da se desi"

Podsetimo, pevač se nedavno našao u centru pažnje nakon incidenta na aerodromu, posle čega je hospitalizovan u klinici „Laza Lazarević“. Nakon izlaska iz ustanove, očigledno je odlučio da se okrene porodici, veri i duhovnom miru.

Pevač se glasio sada nakon što je nekoliko dana boravio u ustanovi "Laza Lazarević"

- Tog trenutka je "Laza Lazarević" bolnica bila jedina dežurna. Da je druga ustanova bila dežurna, otišao bih tamo - objašnjava Sloba zašto se baš tu uputio.

- Ništa strašno. Desilo se šta se desilo, ne želim da se vraćam na to. Imao sam neprijatnost i nisam mogao da uđem na let. Svakom čoveku može da se desi tako nešto, sve je za ljude. Nije ništa strašno, uglavnom. Kao što sam i pre neki dan rekao medijima, ja sam običan čovek kao i svi ostali i u skladu u tim se i ponašam - kaže.

Pevač je istakao da mu je prijala izolacija.

- Prijala mi je izolacija, malo da čovek ohladi glavu od svega. Ja sam dobrovoljno otišao tamo - naglasio je.

Alkohol je bio okidač

- Za sve u životu mora da postoji neki okidač, meni je to bio alkohol. Ja zbog toga nisam mogao da uđem na let, pa me je razbesnelo. Ima načina da se izađe iz toga, samo što sam ja javna ličnost, pa se to gleda drugačije - rekao je Sloba.

Pevač se zatim nadovezao na stereotipe koji se vezuju za ustanovu u kojoj je boravio.

- Kad se pomene "Laza Lazarević" svi pomisle da tu dolaze samo ljudi koji su u baš teškom stanju. To je ustanova gde čovek treba da se obrati kad ima problem - rekao je Sloba.

Minu Kostić policija odvela u Lazu

Pevačica Mina Kostić je u bolnicu došla u pratnji policije i sve vreme je ispoljavala znakove agresivnog ponašanja. Smeštena je na odeljenje intenzivne nege, gde se nalazi pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja.

Kako saznajemo od dobro obaveštenog izvora bliskog pevačici, Mina se u poslednje vreme bori s teškim oblikom depresije. Razlozi koji su doveli do ovog stanja su privatne i poslovne prirode.

