"ZAMONAŠIĆU SE, ZAVRŠILA SAM S MUŠKARCIMA" Mina u "Lazi" nakon agresivnog ponašanja, Kasper doleteo odmah iz Amerike, a evo šta je govorila o promašenoj ljubavi
Mane Ćuruvija Kasper, verenik folk pevačice Mine Kostić, navodno je stigao u Beograd iz Amerike, gde živi, nakon što je kao bomba odjeknula vest da je pevačica hospitalizovana u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" nakon agresivnog ispada.
Kasper je brzo reagovao kada je čuo šta se desilo sa Minom i odmah kupio kartu za Beograd. Posle incidenta u kojem je reagovala i policija, Mina Kostić je smeštena u bolnicu "Laza Lazarević". Kasper nije mogao da stupi u kontakt sa Minom, pošto stroga pravila bolničkog lečenja zahtevaju da je njen telefon isključen.
Ljubav Mine i Kaspera
Mina i Kasper upoznali su se i zavoleli preko društvenih mreža, a pokušavaju da održavaju vezu na relaciji Beograd-Njujork, dok je ona nedavno pričala o izborima muškaraca pre Maneta.
- Ja sam rešila, neću više da da dajem šanse muškarcima, završila sam sa muškarcima, ja ću da se zamonašim. Jako, jako sam bila razočarana. Ja nisam kriva za te odnose, krivi su oni, oni su bili pogrešni. Ja sam jako išla u crkvu i obilazila sam manastire, pa jesam u jednom trenutku razmišljala i da ostavim i pevanje i sve. Htela sam da idem u manastir Rakovica jer sam to i sanjala - rekla je ona, pa otkrila kako je reagovala njena ćerka kada joj je to saopštila.
Kada sam rekla Anastasiji da neću da pevam, rekla je: "Mama, šta to pričaš?". Katastrofa, kada neko hoće da vas menja i ono što vam je Bog dao, to je strašno - isticala je Mina za Adria TV.