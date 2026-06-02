Sejda Bešlić, supruga čuvenog pevača Halida Bešlića, preminula je nakon duže bolesti. Godinama je bila najveća podrška svom suprugu s kojim je provela gotovo ceo život. Njihova ljubavna priča trajala je decenijama i često je isticana kao primer odanosti, poštovanja i međusobne podrške.

Nakon smrti Halida Bešlića prošle godine, njeno zdravstveno stanje bilo je narušeno, a poslednjih meseci vodila je tešku životnu bitku. Sin Dino je veoma teško podneo gubitak i drugog roditelja za manje od godinu dana. 

On se sad oglasio na društvenoj mreži Instagram i potresnim rečima se oprostio od majke.  

- Moja majko, ostadoh ti ja sam. Volim vas puno.

Dino Bešlić
Dino Bešlić Foto: Printscreen

Halid i Sejda imali filmsku ljubav


Porodica, prijatelji i brojni poštovaoci porodice Bešlić opraštaju se od žene koja je ostala upamćena po svojoj skromnosti, dostojanstvu i bezrezervnoj podršci suprugu tokom njegove bogate muzičke karijere.

