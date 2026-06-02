ŠOK TRANSFORMACIJA ANDREANE ČEKIĆ: Postala voditeljka, a jednom pesmom rekla više nego ikada!
Popularna pevačica Andreana Čekić, ovoga puta iznenadila je publiku pojavivši se kao voditeljka, što je dodatno privuklo pažnju svih već na prve kadrove spota.
Ipak, ono o čemu će se najviše pričati jesu stihovi. Andreana je i ovog puta ostala dosledna sebi, pa je kroz pesmu ogolila emocije i ispričala priču u kojoj će se mnogi pronaći. Iskrena interpretacija i snažna poruka naveli su brojne fanove da se zapitaju koliko je ove pesme zapravo inspirisano njenim ličnim iskustvima.
Za novu numeru zaslužni su provereni hitmejkeri Dejan Kostić i Braja, koji su zajedno sa Andreanom stvorili pesmu satkanu od emocija, tuge, ljubavi i sećanja. Upravo zbog toga, “Spavaj srećo moja” već na prvo slušanje ostavlja snažan utisak.
Nova uloga, moćni stihovi i emocija po kojoj je prepoznatljiva – Čekićeva je još jednom pokazala zašto njene pesme lako pronalaze put do publike.