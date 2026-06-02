Popularna pevačica Andreana Čekić, ovoga puta iznenadila je publiku pojavivši se kao voditeljka, što je dodatno privuklo pažnju svih već na prve kadrove spota.

Ipak, ono o čemu će se najviše pričati jesu stihovi. Andreana je i ovog puta ostala dosledna sebi, pa je kroz pesmu ogolila emocije i ispričala priču u kojoj će se mnogi pronaći. Iskrena interpretacija i snažna poruka naveli su brojne fanove da se zapitaju koliko je ove pesme zapravo inspirisano njenim ličnim iskustvima.

Andreana Čekić Foto: Privatna arhiva

Za novu numeru zaslužni su provereni hitmejkeri Dejan Kostić i Braja, koji su zajedno sa Andreanom stvorili pesmu satkanu od emocija, tuge, ljubavi i sećanja. Upravo zbog toga, “Spavaj srećo moja” već na prvo slušanje ostavlja snažan utisak.

Nova uloga, moćni stihovi i emocija po kojoj je prepoznatljiva – Čekićeva je još jednom pokazala zašto njene pesme lako pronalaze put do publike.

