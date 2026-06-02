Pevač Milan Dinčić Dinča uskoro puni 40 godina, a jubilarni rođendan odlučio je da proslavi nekoliko dana ranije u krugu porodice, prijatelja i brojnih kolega sa estrade.

Veselje je organizovano u jednom prestoničkom restoranu, gde se slavilo do ranih jutarnjih sati. Delić atmosfere na društvenim mrežama podelila je Dinčina supruga Jelena, a po snimcima i fotografijama jasno je da dobrog raspoloženja nije nedostajalo.

Među gostima našla su se mnoga poznata lica, a posebno veseli bili su Sloba Radanović i njegova supruga Jelena. Mikrofona su se tokom večeri latili i Uroš Živković, kao i Aleksandra Mladenović, pa je slavlje u jednom trenutku preraslo u pravi mini koncert.

Dinča proslavio 40. rođendan

Posebnu pažnju privukao je slavljenik, koji je na glavi nosio zlatnu krunu, dok je torta oduševila sve prisutne. Na njoj je pisalo „Najbolji muž i tata“, uz ilustraciju porodice Dinčić, što je mnoge raznežilo.

Kuća na reci

Dinča često ističe koliko mu porodica znači, a poznato je i da sa suprugom Jelenom poseduje kućicu na reci koja im predstavlja omiljeno mesto za beg od gradske gužve. Tamo rado okupljaju prijatelje i uživaju u prirodi, roštilju i druženju pored Save.

Sudeći po snimcima sa proslave, pevač je četvrtu deceniju života ispratio u velikom stilu, okružen najbližima i prijateljima koji su se potrudili da mu ovo slavlje ostane u nezaboravnom sećanju.

