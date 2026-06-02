DINČA UŠAO U PETU DECENIJU KAO KRALJ! Zlatna kruna na glavi, ludilo do zore, a Sloba i Jelena najveseliji (FOTO).
Pevač Milan Dinčić Dinča uskoro puni 40 godina, a jubilarni rođendan odlučio je da proslavi nekoliko dana ranije u krugu porodice, prijatelja i brojnih kolega sa estrade.
Veselje je organizovano u jednom prestoničkom restoranu, gde se slavilo do ranih jutarnjih sati. Delić atmosfere na društvenim mrežama podelila je Dinčina supruga Jelena, a po snimcima i fotografijama jasno je da dobrog raspoloženja nije nedostajalo.
Među gostima našla su se mnoga poznata lica, a posebno veseli bili su Sloba Radanović i njegova supruga Jelena. Mikrofona su se tokom večeri latili i Uroš Živković, kao i Aleksandra Mladenović, pa je slavlje u jednom trenutku preraslo u pravi mini koncert.
Posebnu pažnju privukao je slavljenik, koji je na glavi nosio zlatnu krunu, dok je torta oduševila sve prisutne. Na njoj je pisalo „Najbolji muž i tata“, uz ilustraciju porodice Dinčić, što je mnoge raznežilo.
Kuća na reci
Dinča često ističe koliko mu porodica znači, a poznato je i da sa suprugom Jelenom poseduje kućicu na reci koja im predstavlja omiljeno mesto za beg od gradske gužve. Tamo rado okupljaju prijatelje i uživaju u prirodi, roštilju i druženju pored Save.
Sudeći po snimcima sa proslave, pevač je četvrtu deceniju života ispratio u velikom stilu, okružen najbližima i prijateljima koji su se potrudili da mu ovo slavlje ostane u nezaboravnom sećanju.