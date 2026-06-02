Pevač Milan Dinčić Dinča uskoro puni 40 godina, a jubilarni rođendan odlučio je da proslavi nekoliko dana ranije u krugu porodice, prijatelja i brojnih kolega sa estrade.

Veselje je organizovano u jednom prestoničkom restoranu, gde se slavilo do ranih jutarnjih sati. Delić atmosfere na društvenim mrežama podelila je Dinčina supruga Jelena, a po snimcima i fotografijama jasno je da dobrog raspoloženja nije nedostajalo.

Među gostima našla su se mnoga poznata lica, a posebno veseli bili su Sloba Radanović i njegova supruga Jelena. Mikrofona su se tokom večeri latili i Uroš Živković, kao i Aleksandra Mladenović, pa je slavlje u jednom trenutku preraslo u pravi mini koncert.

Posebnu pažnju privukao je slavljenik, koji je na glavi nosio zlatnu krunu, dok je torta oduševila sve prisutne. Na njoj je pisalo „Najbolji muž i tata“, uz ilustraciju porodice Dinčić, što je mnoge raznežilo.

Kuća na reci

Dinča često ističe koliko mu porodica znači, a poznato je i da sa suprugom Jelenom poseduje kućicu na reci koja im predstavlja omiljeno mesto za beg od gradske gužve. Tamo rado okupljaju prijatelje i uživaju u prirodi, roštilju i druženju pored Save.