Jelena Karleuša apelovala je na sve medije da se njeno ime više ne dovodi u kontekst sa Norom, novom devojkom njenog bivšeg supruga Duška Tošića.

Kako je pop diva napisala na društvenim mrežama, ona ne želi da ima bilo kakvu vezu sa Tošićem, kao i sa ženama koje su u policijskoj evidenciji zavedene kao prostitke.

- Zamoliću sve medije, sa kojima imam stvarno lep i korektan odnos da moje ime i moju sliku ne stavljaju u naslove, kada pišu o mom bivšem mužu i njegovom životu.

"Nova devojka bivšeg muža Jelene Karleuše” sadrži samo moje ime, moja slika je centralna itd. Razumem da u protivnom niko ne bi pročitao tekst ali: Ne želim da imam bilo kakvu vezu sa čovekom kog sam više puta prijavila policiji za porodično nasilje, zbog fizičkog nasrtanja na mene i mog partnera, zbog obijanja brava i neovlašćenog upada na privatnu imovinu, zbog neredovnog plaćanja alimentacije itd. Takođe, ne želim da se moje ime i moja slika stavljaju pored slika žena koje su u policijskoj evidenciji zbog prostitucije. Izbori i ispadi bivšeg muža su samo njegova stvar i to me ne interesuje, ne želim da me povezujete. Čovek koji je bio u stanju da piše poruke srbomrziteljki Severini ne zavredjuje vaš prostor. Hvala vam - napisala je Karleuša.

Podsetimo, u javnosti je odjeknula vest da je nekadašnji fudbaler u ljubavnoj vezi, što je on i potvrdio. Otkriven je i identitet njegove nove izabranice. U pitanju je javnosti nepoznata Nora, koja je razvedena i ima dvoje dece.

Njih dvoje su u vezi pet meseci i od tada se svuda pojavljuju zajedno.

Sad se sve zna

Njihova ljubav, kako tvrde upućeni, zasad funkcioniše bez većih turbulencija. Ipak, oboje se trude da svoju vezu drže daleko od očiju javnosti, ali i pored toga informacije o novoj ljubavi nekadašnjeg fudbalskog reprezentativca Srbije počele su da isplivavaju.

Interesantno je i to da postoje dve verzije priče o njihovom prvom susretu. Prema jednoj, Duško i Nora upoznali su se preko društvenih mreža, gde su najpre započeli komunikaciju, nakon čega su počeli i privatno da se viđaju. Druga verzija, koja kruži među njihovim prijateljima, govori da je sudbonosni susret zapravo bio u jednom restoranu kod zajedničkog prijatelja.

Priznao sve

Duško se kratko oglasio za Direktno.rs i potvrdio informacije da je srećan u ljubavi, ali nije želeo da otkriva detalje o svom odnosu s Norom.