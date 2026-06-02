Emir Brunčević konačno je objavio pesmu koja najavljuje njegov prvi studijski album koji svetlost dana treba da ugleda od septembra ove godine.

Pesmu "Sultanija", koja je objavljena ovog ponedeljka, Emir je rešio da objavi pred leto, a sudeći po sjajnim reakcijama publike uradio je pravu stvar. Kako komentarišu ljudi, Emir je ponovo pokazao zašto vokalno važi za jednog od najboljih muških izvođača, a pažnju je privukao i spot.

"Kako peva ovaj čovek, sve pare bih mu dao", "Tata u svom poslu", "Samo spot vredi para, još kad se čuje Emir...", "Ma vrh vrhova! Najbolji si!", "Legendo, svaka ti čast", "On je naš dijamant", "Pevačina", "Brat je najjači", samo su neki od komentara.

Kada je reč o spotu, poslastica za muške, ali i ženske oči, jesu kola koja se vide.

Naime, u njemu je prezentovan vozni park čija se vrednost procenjuje na oko 1.200.000 evra, a koju čine 4 skupocene G klase i dva lamborgini urusa.

Kao neko ko voli da podrži i istakne svoje sugrađane iz Novog Pazara, u spotu se pojavljuje i poznati Novopazarac Ramiz Gusinac Zeko, nekadašnji učesnik Survajvera i Zadruge, čija je teška životna priča svojevremeno potresla region.