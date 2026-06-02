NEVIĐENA ATMOSFERA U KAFANI: Frontmen Legendi napravio lom kada su krenuli njegovi hitovi!
Frontmen grupe "Legende" Nikola Zekić pokazao je da zna kako se uživa u dobroj muzici i odličnoj atmosferi. Poznati pevač izašao je u provod gde su njegove kolege izvodile najveće hitove grupe Legende, a njegovo raspoloženje privuklo je pažnju svih prisutnih.
Odabrano društvo
Tokom večeri Nikola nije krio zadovoljstvo dok su se nizale pesme koje publika godinama voli. Veselo je pevao zajedno sa gostima, nazdravljao prijateljima i uživao u svakom trenutku. Posebno je oduševio prisutne kada je, ponesen atmosferom, počeo da kiti muziku, nagrađujući kolege koje su izvodile repertoar grupe Legende.
Osmesi, pesma i dobro raspoloženje obeležili su celu noć, a Zekić je još jednom pokazao koliko je vezan za muziku i publiku. Gosti lokala imali su priliku da ga vide u opuštenom izdanju, kako bez zadrške peva poznate stihove, veseli se i uživa sa prijateljima.
Da je veče bilo za pamćenje svedoči i sjajna atmosfera koja je vladala do kasnih sati, a Nikola Zekić bio je jedan od onih koji su svojim raspoloženjem dodatno podigli energiju među prisutnima.