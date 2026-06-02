EVO KADA I GDE ĆE BITI SAHRANJENA SUPRUGA HALIDA BEŠLIĆA Sejda preminula samo osam meseci nakon smrti muža (FOTO)
Sejda Bešlić, supruga legendarnog pevača Halida Bešlića, umrla je juče, 1. juna u Sarajevu u 75. godini, samo osam meseci nakon odlaska svog voljenog supruga.
Sahrana Sejde Bešlić
Sada su poznati vreme i mesto njenog ispraćaja na večni počinak.
Sahrana će se obaviti u četvrtak, 4. juna, u 14:30 časova na Gradskom groblju Bare u Sarajevu.
Ono što ovaj tužan događaj čini posebno emotivnim jeste činjenica da će time biti ispunjena poslednja želja Halida Bešlića.
Jedina želja
Naime, Sejda Bešlić će počivati tik pored Halida na groblju Bare. Iako su mnogi obožavaoci i poštovaoci njegovog lika i dela smatrali da velikan poput njega zaslužuje da počiva u Aleji velikana, legendarni pevač je tokom života imao samo jednu želju – da pored njega bude sahranjena njegova Sejda Bešlić.
Ovim činom je još jednom pokazano koliko je pevač voleo svoju suprugu i koliko su njihova odanost i zajedništvo bili daleko veći od svake slave.
Bili u braku skoro 50 godina
Podsetimo, Sejda i Halid su imali ljubavnu priču vrednu filmskog scenarija i bili su u braku skoro 50 godina. Upoznali su se davne 1977. godine u jednoj kafani u Sarajevu, u vreme kada je ona radila u fabrici čokolade.
Zbog velike ljubavi prema pevaču odlučila je da da otkaz, a tokom njegovog višedecenijskog prisustva na sceni, ona se retko pojavljivala na javnim događajima i bila mu je najveća podrška iz senke.
kurir/blic