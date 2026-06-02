Sahrana Sejde Bešlić

Sada su poznati vreme i mesto njenog ispraćaja na večni počinak.

Sahrana će se obaviti u četvrtak, 4. juna, u 14:30 časova na Gradskom groblju Bare u Sarajevu.

Ono što ovaj tužan događaj čini posebno emotivnim jeste činjenica da će time biti ispunjena poslednja želja Halida Bešlića.

Sejda Bešlić umrlica Foto: Printscreen/Intagram

Jedina želja

Naime, Sejda Bešlić će počivati tik pored Halida na groblju Bare. Iako su mnogi obožavaoci i poštovaoci njegovog lika i dela smatrali da velikan poput njega zaslužuje da počiva u Aleji velikana, legendarni pevač je tokom života imao samo jednu želju – da pored njega bude sahranjena njegova Sejda Bešlić.

Halid Bešlić je srce posvetio supruzi kojoj je otpevao zadnju pesmu u životu i karijeri

Ovim činom je još jednom pokazano koliko je pevač voleo svoju suprugu i koliko su njihova odanost i zajedništvo bili daleko veći od svake slave.

Bili u braku skoro 50 godina

Podsetimo, Sejda i Halid su imali ljubavnu priču vrednu filmskog scenarija i bili su u braku skoro 50 godina. Upoznali su se davne 1977. godine u jednoj kafani u Sarajevu, u vreme kada je ona radila u fabrici čokolade.

Sejda Bešlić, supruga Halida Bešlića, preminula je nakon duže bolesti.

Zbog velike ljubavi prema pevaču odlučila je da da otkaz, a tokom njegovog višedecenijskog prisustva na sceni, ona se retko pojavljivala na javnim događajima i bila mu je najveća podrška iz senke.

