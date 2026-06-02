Pevačica Mina Kostić danima je glavna tema u javnosti nakon što je u nedelju, 31. maja, završila u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević". Kako se navodi, ona je u pratnji policije dovedena do klinike nakon što je pokazivala znake agresivnog ponašanja. Njoj i Kasperu je na venčanju kum trebalo da bude pevač Goran Vukošić, međutim on je odustao.

Naime, Mane Ćuruvija Kasper, koji inače živi i radi u Americi, uputio se ka Srbiji čim je primio informaciju da je Mina Kostić hospitalizovana na psihijatriji, ali svoju verenicu još uvek nije uspeo da vidi.

Dok bruje priče o njenom zdravstvenom stanju, njihova ljubavna priča i veridba takođe intrigiraju javnost. U medijima su se nedavno pojavile spekulacije da će kum na njihovom venčanju biti Minin dugogodišnji prijatelj i kolega, pevač Goran Vukošić.

"Ostao sam nedorečen"

Ipak, usledio je neočekivani obrt.

Goran Vukošić se sada oglasio i otkrio da je zapravo došlo do velike zabune, te da on ipak neće kumovati poznatom paru.

– Kada se emitovala emisija i kada su se Mina i Kasper verili, ja sam rekao da znam ko će biti kum i da se kumstvo ne odbija, ali sam tu ostao nedorečen. U emisiji je bila Kasperova kuma, pa je zbog toga nastao čitav nesporazum – objasnio je Goran Vukošić.

– Neću biti kum, ali znam ko hoće.

Kada je reč o drami kroz koju pevačica trenutno prolazi, Vukošić ne krije svoju zabrinutost. On je otkrio da je jako zabrinut zbog Minine hospitalizacije, kao i da je i ranije znao da ona ima zdravstvenih problema, ali se "uvek dobro držala i bila jaka".