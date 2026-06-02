PEVAČ NE ŽELI DA BUDE KUM MINI I KASPERU Otkrio pravi razlog: Kumstvo se ne odbija, ali sam ostao nedorečen!
Pevačica Mina Kostić danima je glavna tema u javnosti nakon što je u nedelju, 31. maja, završila u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević". Kako se navodi, ona je u pratnji policije dovedena do klinike nakon što je pokazivala znake agresivnog ponašanja. Njoj i Kasperu je na venčanju kum trebalo da bude pevač Goran Vukošić, međutim on je odustao.
Naime, Mane Ćuruvija Kasper, koji inače živi i radi u Americi, uputio se ka Srbiji čim je primio informaciju da je Mina Kostić hospitalizovana na psihijatriji, ali svoju verenicu još uvek nije uspeo da vidi.
Dok bruje priče o njenom zdravstvenom stanju, njihova ljubavna priča i veridba takođe intrigiraju javnost. U medijima su se nedavno pojavile spekulacije da će kum na njihovom venčanju biti Minin dugogodišnji prijatelj i kolega, pevač Goran Vukošić.
"Ostao sam nedorečen"
Ipak, usledio je neočekivani obrt.
Goran Vukošić se sada oglasio i otkrio da je zapravo došlo do velike zabune, te da on ipak neće kumovati poznatom paru.
– Kada se emitovala emisija i kada su se Mina i Kasper verili, ja sam rekao da znam ko će biti kum i da se kumstvo ne odbija, ali sam tu ostao nedorečen. U emisiji je bila Kasperova kuma, pa je zbog toga nastao čitav nesporazum – objasnio je Goran Vukošić.
– Neću biti kum, ali znam ko hoće.
Kada je reč o drami kroz koju pevačica trenutno prolazi, Vukošić ne krije svoju zabrinutost. On je otkrio da je jako zabrinut zbog Minine hospitalizacije, kao i da je i ranije znao da ona ima zdravstvenih problema, ali se "uvek dobro držala i bila jaka".
